Με την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Superleague το κλίμα στον Άρη είναι βαρύ γιατί βρίσκεται στο -6 από τον 5ο Λεβαδειακό, κυρίως όμως γιατί δεν πείθει – μέσα από την εικόνα που παρουσιάζει στο χορτάρι – ότι μπορεί να αντιστρέψει την κατάσταση και να τερματίσει στην πέμπτη θέση, εφόσον αυτή εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η χρονιά κύλησε καταστροφικά για τους «κίτρινους» με χαρακτηριστικό το γεγονός ότι έκαναν διαδοχικά αρνητικά ρεκόρ σε νίκες, συγκέντρωση βαθμών αλλά και αριθμού τερμάτων.

Μετά την εντός έδρας ήττα από τον ΟΦΗ, ο Θόδωρος Καρυπίδης – εν μέσω αποδοκιμασιών – κατευθύνθηκε στα αποδυτήρια της ομάδας και μίλησε στους ποδοσφαιριστές ζητώντας να επικεντρωθούν στο αγωνιστικό κομμάτι. Μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι άπαντες πρέπει να επικεντρωθούν στα παιχνίδια που ακουλοθούν και είπε ότι… «αφήστε εγώ να έχω την ευθύνη και ο κόσμος να αποδοκιμάζει εμένα . Εσείς κλείστε τα αυτιά σας και μείνετε ενωμένοι ενόψει των Playoff γιατί τίποτα δεν έχει κριθεί και κανείς δεν είναι καλύτερος από εμάς».

