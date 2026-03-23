Με πρωινή προπόνηση ξεκίνησε ο Άρης την προετοιμασία του για τα Play Offs των θέσεων 5-8 από την οποία έλλειψαν τρεις ποδοσφαιριστές.

Την επομένη της εντός έδρας ήττας από τον ΟΦΗ με 2-0 μέσα στο «Κλ. Βικελίδης», η οποία δεν του στέρησε τελικά τη συμμετοχή στα Play Offs για τις θέσεις 5-8, που θα ήταν μία παταγώδης αποτυχία, οι παίκτες του Άρη επέστρεψαν στο Νέο Ρύσιο.

Στο σημερινό πρόγραμμα οι ποδοσφαιριστές χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης και παιχνίδια σε μικρούς χώρους για το δεύτερο γκρουπ.

Τρεις παίκτες ήταν απόντες, αφού οι Γένσεν και Σούντμπεργκ έκαναν ατομικό, ενώ ο Γαλανόπουλος συνέχισε με θεραπείες. Την Τρίτη (24/03) και την Τετάρτη (25/03) οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα έχουν ρεπό κι έτσι θα επιστρέψουν στις προπονήσεις το απόγευμα της Πέμπτης (26/03).