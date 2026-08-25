Άρης: Με μπάρμπεκιου ολοκληρώθηκε το σημερινό πρόγραμμα
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Τεχνικό επιτελείο, ποδοσφαιριστές και το αγωνιστικό προσωπικό του Άρη γευμάτισαν μαζί μετά το τέλος της σημερινής (25/8) προπόνησης.
Με μπάρμπεκιου υποδέχθηκαν οι παλιοί τους νέους ποδοσφαιριστές του Άρη σε μια κίνηση περαιτέρω σύσφιξης σχέσεων μεταξύ των μελών του ποδοσφαιρικού τμήματος. Για την ακρίβεια, μετά την προπόνηση της Τρίτης (25/8), τεχνικό επιτελείο και ποδοσφαιριστές οργάνωσαν μπάρμπεκιου το οποίο επιμελήθηκε ο σεφ της ομάδας, Σάκης Παπαδάκης, σε μια κίνηση η οποία είχε ως στόχο να ξεφύγουν άπαντες από την καθημερινότητα.
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