Τεχνικό επιτελείο, ποδοσφαιριστές και το αγωνιστικό προσωπικό του Άρη γευμάτισαν μαζί μετά το τέλος της σημερινής (25/8) προπόνησης.

Με μπάρμπεκιου υποδέχθηκαν οι παλιοί τους νέους ποδοσφαιριστές του Άρη σε μια κίνηση περαιτέρω σύσφιξης σχέσεων μεταξύ των μελών του ποδοσφαιρικού τμήματος. Για την ακρίβεια, μετά την προπόνηση της Τρίτης (25/8), τεχνικό επιτελείο και ποδοσφαιριστές οργάνωσαν μπάρμπεκιου το οποίο επιμελήθηκε ο σεφ της ομάδας, Σάκης Παπαδάκης, σε μια κίνηση η οποία είχε ως στόχο να ξεφύγουν άπαντες από την καθημερινότητα.