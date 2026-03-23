Οι παίκτες της ΑΕΚ μετά το τέλος του αγώνα με την Κηφισιά πήγαν στο πέταλο, με τους οπαδούς της Ένωσης να δίνουν το σύνθημα για την κατάκτηση του τίτλου.

Μόνη πρώτη στην κορυφή μπαίνει η ΑΕΚ στη διαδικασία των play offs καθώς η Ένωση καθάρισε εύκολα με 3-0 την Κηφισιά και την ίδια στιγμή Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ είχαν απώλειες βαθμών με συνέπεια οι κιτρινόμαυροι να πάρουν απόσταση +2 και +3 βαθμούς αντίστοιχα από τους ανταγωνιστές της.

Η ΑΕΚ παραμένει αήττητη εδώ και πέντε μήνες στο πρωτάθλημα, με τους παίκτες να πηγαίνουν μετά το τέλος του ματς προς τον κόσμο τους στο πέταλο για τα καθιερωμένα «χέρια».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια επικρατούσε τρομερός ενθουσιασμός σε συνδυασμό και με τα ανεπιτυχή αποτελέσματα των υπολοίπων στην κορυφή, με την ΑΕΚ να επιστρέφει στις νίκες μένοντας μόνη της στην πρωτιά.

Το «πρωτάθλημα θα πάρουμε όλους θα τους τρελάνουμε» ηχούσε ως σύνθημα από τις εξέδρες της Allwyn Arena, με τους οπαδούς της ΑΕΚ να δίνουν το σύνθημα για την τελική ευθεία της σεζόν.