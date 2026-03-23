Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την πρωτοπόρο ΑΕΚ που πρέπει να συνεχίσει με αποφασιστικότητα αλλά και ταπεινότητα στη μάχη της κορυφής και στο ευρωπαϊκό της ταξίδι, έχοντας για οδηγό τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο τρόπος με τον οποίο τελείωσε πριν καν... αρχίσει το ματς με την Κηφισιά στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνει στην έδρα της σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Προφανώς και δεν γίνεται να ανοίγεις πάντα το σκορ τόσο νωρίς, ωστόσο οι κιτρινόμαυροι μπαίνοντας με αποφασιστικότητα και ορμή έδειξαν διάθεση από το πρώτο λεπτό για να στριμώξουν στα σχοινιά τον αντίπαλο. Αυτό σε συνδυασμό με το προβάδισμα στα πρώτα λεπτά με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιόβιτς άνοιξε διάπλατα τον δρόμο για μια εύκολη επικράτηση. Η ΑΕΚ... μύρισε αίμα, δεν έκοψε και ήδη πριν το μισάωρο με το αυτογκόλ από το σουτ του Κοϊτά και με το τέρμα του Βάργκα ήταν ήδη στο 3-0 βάζοντας τέλος στο παιχνίδι από το πρώτο μέρος.

Δεν χωρούσε συζήτηση για το ότι ήταν επιβεβλημένο για την ΑΕΚ να επιστρέψει στις νίκες. Δεν υπήρχε περιθώριο για άλλες απώλειες, έχοντας ήδη δύο γκέλες στα τέσσερα προηγούμενα ματς πρωταθλήματος σε ένα βατό ομολογουμένως πρόγραμμα. Γκέλες που είχαν έρθει από δική της έλλειψη συγκέντρωσης. Η ΑΕΚ μάλιστα προερχόταν από την ανώδυνη ευρωπαϊκή ήττα από την Τσέλιε που όμως είχε κρούσει τα καμπανάκια για την κακή νοοτροπία με την οποία είχε μπει στο πρώτο μέρος μετά το 0-4 του πρώτου αγώνα. Σε αντίθεση με το βράδυ της Πέμπτης, οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς μπήκαν σοβαροί, συγκεντρωμένοι και με επιθετική διάθεση και έκαναν αυτό που έπρεπε. Με τους Μάνταλο και Πινέδα να αποτελούν τους πυλώνες της ανάπτυξης, τον Κοϊτά να μην σταματιέται και τους Γιόβιτς και Βάργκα να εκτελούν. Με ωραία μπάλα για ένα 45λεπτο και... σβήσιμο, όπως ήταν απόλυτα φυσιολογικό στη συνέχεια.

Η ΑΕΚ έκανε τη δουλειά της και παράλληλα ξετύλιξε και τα ανέλπιστα δώρα που της ήρθαν από τους ανταγωνιστές της στην κορυφή. Δεν θα μπορούσε να περίμενε καλύτερο φινάλε κανονικής διάρκειας η Ένωση, ειδικά μετά τις απώλειες βαθμών που είχε η ίδια τις προηγούμενες αγωνιστικές. Και που να είχε καταφέρει να αποφύγει τουλάχιστον τη μία από τις δύο. Τα «αν» βέβαια δεν μετράνε ποτέ και πουθενά. Εδώ όμως η ΑΕΚ ήταν αυτή που κατάφερε να επωφεληθεί και να μπει στα play offs μόνη πρώτη. Προφανώς και δεν λέει απολύτως τίποτα τη δεδομένη στιγμή, όμως το +2 και το +3 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ αντίστοιχα είναι ένα μικρό προβάδισμα στην κορυφή, πάνω στο οποίο μπορεί να πατήσει η ΑΕΚ στην πορεία ανάλογα και με το πρόγραμμα και φυσικά με τα αποτελέσματά της στις πρώτες αγωνιστικές των play offs.

Το καλό που τώρα αρχίζει και η συγκίνηση με το γράμμα του Μάνταλου

Αυτό που πρέπει η πρωτοπόρος ΑΕΚ να κάνει αυτή τη στιγμή είναι να συνεχίσει την πορεία της χωρίς υπεροψία, αλλά με σεμνότητα και πίστη στο πλάνο της. Ακολουθώντας απαρέγκλιτα τη φιλοσοφία του Νίκολιτς και κάνοντας πράξη το ρητό του. «Fight, believe, never give up». Δηλαδή «να πολεμάς, να πιστεύεις, να μην τα παρατάς ποτέ». Η φράση αυτή να συνεχίσει να αποτελεί πυξίδα για την ΑΕΚ, συνεχίζοντας την πορεία της σε Ελλάδα και Ευρώπη με τη νοοτροπία του νικητή που την έχει γεμίσει ο προπονητής της. Το αήττητο άλλωστε των πέντε μηνών της ομάδας στο πρωτάθλημα επιβεβαιώνει ακριβώς αυτό και δίνει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση ενόψει της συναρπαστικής τελικής ευθείας.

Για την ΑΕΚ το καλό τώρα αρχίζει. Μπαίνοντας ως πρώτη στα play offs με έξι ντέρμπι μπροστά της, ενώ παράλληλα υπάρχει και η λαμπερή φετινή της παρουσία στην Ευρώπη που συνεχίζεται έχοντας μπροστά της τα δύο μεγάλα ματς με τη Ράγιο Βαγεκάνο για τους «8» του Conference League που αποτελούν τεράστια πρόκληση. Πραγματικά αν γυρίσουμε τον χρόνο πίσω στο περασμένο καλοκαίρι πριν ξεκινήσει η σεζόν και έλεγες ότι η ΑΕΚ τον Μάρτιο στη λήξη της κανονικής διάρκειας θα είναι μόνη πρώτη και θα ετοιμάζεται να παίξει στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης, το πιθανότερο είναι πως οι περισσότεροι θα σε κοίταγαν με απορία. Να όμως που συμβαίνει, να που η ΑΕΚ το ζει, το απολαμβάνει και συνεχίζει. Αρκεί να πατάει πάντα στο έδαφος, να παίζει μυαλωμένα και να έχει για οδηγό τη νοοτροπία του Νίκολιτς.

Το χθεσινό απόγευμα στη Νέα Φιλαδέλφεια ξεκίνησε με... σκουπιδάκια στα μάτια για τη συγκίνηση που έφερε σε όλους το βίντεο με την ανανέωση του Πέτρου Μάνταλου. Το γράμμα στον γιο του με όσα έχει ζήσει με την κιτρινόμαυρη φανέλα ήταν μοναδικό και μπράβο σε όσους σκέφτηκαν και υλοποίησαν αυτή την ιδέα στην ΑΕΚ. Ένα απλό, αλλά τόσο δυνατό βίντεο που σε άγγιζε και ένας διαφορετικός τρόπος για να ανακοινώσεις ένα τόσο σημαντικό γεγονός στον δρόμο των ευρωπαϊκών κλαμπς σε αυτόν τον τομέα. Ο αρχηγός της ΑΕΚ για 13η σεζόν στην ομάδα με την οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένος, έχοντας περάσει με αυτήν τα πάντα. Πλέον πάμε για τη διακοπή των Εθνικών, με τα Σπάτα να αδειάζουν όπως σε κάθε τέτοια περίοδο και με την ελπίδα άπαντες να επιστρέψουν υγιείς και ο Βάργκα που αποκόμισε αυτόν τον τραυματισμό στον αστράγαλο να τον έχει ξεπεράσει με την επανέναρξη της αγωνιστικής δράσης.