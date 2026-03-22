Δείτε τα τρία γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη πρωτιάς της ΑΕΚ επί της Κηφισιάς στη Νέα Φιλαδέλφεια με 3-0.

Η ΑΕΚ έκλεισε την κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League με ιδανικό τρόπο. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε της Κηφισιάς στη Νέα Φιλαδέλφεια με 3-0 και σε συνδυασμό με τα «δώρα» από ΑΕΛ Novibet και Βόλο, θα μπει στα Play Off στο +2 από Ολυμπιακό και στο +3 από τον ΠΑΟΚ.

Ο Δικέφαλος μπήκε δυνατά στον αγώνα με την Κηφισιά στη Νέα Φιλαδέλφεια και κέρδισε πέναλτι μόλις στο 3ο λεπτό. Ο Κοϊτά έκανε ατομική ενέργεια από τα δεξιά, πάτησε περιοχή και ο διαιτητής Φωτιάς έδειξε την άσπρη βούλα για μαρκάρισμα του Λαρουσί με το χέρι. Ο Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση και στο 5ο λεπτό νίκησε τον Μόιζες Ραμίρεζ για το 1-0.

Η Ένωση διπλασίασε το προβάδισμα της στο 16ο λεπτό, ο Ραμίρεζ έκανε λάθος πάσα όντας έξω από την περιοχή του, ο Κοϊτά έκλεψε, σούταρε από μακριά και από κόντρα στον Πέτκοφ η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 2-0. Η Λίγκα χρέωσε το τέρμα ως αυτογκόλ του Βούλγαρου στόπερ.

Στο 26ο λεπτό ο Πινέδα άνοιξε την μπάλα αριστερά στον Πήλιο, ο οποίος έκανε το παράλληλο γύρισμα και ο Βάργκα με τελείωμα μιας επαφής ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο στο 31ο λεπτό είχε δοκάρι σε σουτ του Πόμπο από το ύψος του ημικυκλίου. Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα στο 37ο λεπτό για πέναλτι σε μαρκάρισμα του Πινέδα στον Αμανί.