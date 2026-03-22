Μετά τη νίκη πρωτιάς επί της Κηφισιάς ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, έκανε ένα συμβολικό δώρο στον Μάρκο Νίκολιτς.

Ονειρεμένο φινάλε για την ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League. Ο Δικέφαλος επικράτησε της Κηφισιάς με 3-0 και σε συνδυασμός με τις «γκέλες» Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ θα μπει μόνος πρώτος στα Play Off 1-4,στο +2 από τους Πειραιώτες και στο +3 από τους Θεσσαλονικείς.

Μετά το παιχνίδι, όπως συνηθίζει, ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Μάριος Ηλιόπουλος, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας για να πανηγυρίσει με τους παίκτες του και έκανε ένα... ιδιαίτερο δώρο στον «αρχιτέκτονα» της ομάδας, Μάρκο Νίκολιτς.

Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης έδωσε ένα κίτρινο τριαντάφυλλο στον προπονητή των Κιτρινόμαυρων, σε μια συμβολική κίνηση.