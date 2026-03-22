Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη σπουδαία νίκη του ΟΦΗ στην έδρα του Άρη με 2-0.

Ο ΟΦΗ μπήκε στα Play Off 5-8 της Stoiximan Super League με... επιβλητικό τρόπο. Οι Κρητικοί επικράτησαν του Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με 2-0 και πανηγύρισαν το δεύτερο στόχος της σεζόν, μετά φυσικά την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη πήρε προβάδισμα στο 36ο λεπτό, όταν ο Φούντας έπαιξε κάθετα, ο Σενγκέλια πάτησε περιοχή, γύρισε την μπάλα από τα δεξιά και ο Νους πλάσαρε σε κενή εστία για το 0-1.

Στο 57ο λεπτό ο Ισέκα έφυγε στην αντεπίθεση, πέρασε την μπάλα σοτν Φούντα, ο οποίος με δυνατό σουτ νίκησε τον Αθανασιάδη για το 0-2.

To σύνολο του Μιχάλη Γρηγορίου έφτασε κοντά στο γκολ στο 62ο λεπτό, όταν ο Καντεβέρε πήρε κεφαλιά, ο Χριστογεώργος απέκρουσε και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του.