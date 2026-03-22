Άρης - ΟΦΗ: Τα highlights του ματς (vid)
Ο ΟΦΗ μπήκε στα Play Off 5-8 της Stoiximan Super League με... επιβλητικό τρόπο. Οι Κρητικοί επικράτησαν του Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με 2-0 και πανηγύρισαν το δεύτερο στόχος της σεζόν, μετά φυσικά την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.
Η ομάδα του Χρήστου Κόντη πήρε προβάδισμα στο 36ο λεπτό, όταν ο Φούντας έπαιξε κάθετα, ο Σενγκέλια πάτησε περιοχή, γύρισε την μπάλα από τα δεξιά και ο Νους πλάσαρε σε κενή εστία για το 0-1.
Στο 57ο λεπτό ο Ισέκα έφυγε στην αντεπίθεση, πέρασε την μπάλα σοτν Φούντα, ο οποίος με δυνατό σουτ νίκησε τον Αθανασιάδη για το 0-2.
To σύνολο του Μιχάλη Γρηγορίου έφτασε κοντά στο γκολ στο 62ο λεπτό, όταν ο Καντεβέρε πήρε κεφαλιά, ο Χριστογεώργος απέκρουσε και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.