Αστέρας Aktor - Παναθηναϊκός 1-2: Τα highlights του αγώνα
Ο Παναθηναϊκός παρά την πικρία για τον αποκλεισμό από τη Μπέτις, έπαιξε όπως έπρεπε στην Τρίπολη και νίκησε τον Αστέρα Aktor με 2-1.
Οι πράσινοι άνοιξαν το σκορ στο 29'. Ο Τετέι απέφυγε τον Λάσκαρη, ο οποίος του «μάζεψε» το πόδι, ο Παπαπέτρου έδειξε την άσπρη βούλα κι ο Ζαρουρί ανέλαβε την εκτέλεση για το 0-1.
Στο 36' το «τριφύλλι» απείλησε και πάλι με τον Μαροκινό σκόρερ. Ο Κυριακόπουλος του πέρασε ωραία τη μπάλα στην καρδιά της περιοχής του Αστέρα, εκείνος σούταρε, αλλά η μπάλα βρήκε στον Σιλά και πήγε κόρνερ.
Δύο λεπτά μετά ο Όκο απείλησε από στατική φάση με το κεφάλι, αλλά ο Λαφόν απέκρουσε. Ο Παναθηναϊκός στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου βρήκε και το 2-0. Σε γύρισμα του Κυριακόπουλου η μπάλα βρήκε στο χέρι του Δεληγιαννίδη και μέσω VAR, ο Παπαπέτρου καταλόγισε πέναλτι. Εκτελεστής αυτή τη φορά ήταν ο Τετέι, ο οποίος επίσης ευστόχησε για το 0-2.
Στο 82' έγινε το 1-2. Ο Έντερ έκανε τη σέντρα, ο Ίνγκασον ξεκίνησε να πηγαίνει προς τον αποδέκτη χωρίς να κοιτάει κι έτσι η μπάλα βρήκε στην πλάτη του και κατέληξε στην κενή εστία, αφού ο Λαφόν είχε ξεκινήσει να βγαίνει προς την πορεία της.
Τα highlights του αγώνα
