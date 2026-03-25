Super League: Ποιος είναι ο πιο ακριβός παίκτης κάθε ομάδας σύμφωνα με το CIES
Έρευνα γύρω από τους ποδοσφαιριστές της Super League με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία παρουσίασε το Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου. Το CIES εστίασε επί του πρακτέος στον πιο ακριβό ποδοσφαιριστή κάθε ομάδες που απαρτίζει το ελληνικό πρωτάθλημα και τα... νιάτα είχαν κυρίαρχο ρόλο.
Ο τίτλος του πιο ακριβού ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, αλλά και ολόκληρης της Super League ανήκει στον Χρήστο Μουζακίτη, ο οποίος με αξία που κυμαίνεται μεταξύ 21-25 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκεται στην πρώτη θέση.
Από εκεί και πέρα ακολουθούν ο Χρήστος Ζαφείρης του ΠΑΟΚ με 15-17 εκατ. ευρώ, ο Σαντίνο Αντίνο του Παναθηναϊκού με 9-10 εκατ. ευρώ, ενώ το BIG-4 συμπληρώνει ο Δημήτρης Καλοσκάμης ως ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ με την υψηλότερη χρηματιστηριακή αξία που φτάνει μέχρι και τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ!
Στη λίστα που δημοσίευσε το CIES γίνεται αναφορά τόσο στη διάρκεια των συμβολαίων, όσο και στην ηλικία των ποδοσφαιριστών, παράγοντες που ενδέχεται να έπαιξαν μεγάλο ρόλο στις εκτιμήσεις.
Αναλυτικά οι πιο ακριβοί παίκτες κάθε ομάδας της Super League
- Χρήστος Μουζακίτης (Ολυμπιακός): 21-25 εκατ. ευρώ
- Χρήστος Ζαφείρης (ΠΑΟΚ): 15-17 εκατ. ευρώ
- Σαντίνο Αντίνο (Παναθηναϊκός): 9-10 εκατ. ευρώ
- Δημήτρης Καλοσκάμης (ΑΕΚ): 6,4-7,5 εκατ. ευρώ
- Ούρος Ράσιτς (Άρης): 2,1-2,4 εκατ. ευρώ
- Γιάννης Αποστολάκης (ΟΦΗ): 1,5-1,8 εκατ. ευρώ
- Ιωάννης Κωστή (Λεβαδειακός): 1,1-1,3 εκατ. ευρώ
- Ρούμπεν Μαρτίνεθ (Βόλος): 900.000-1,1 εκατ. ευρώ
- Γιουσούφ Μπατζί (Παναιτωλικός): 900.000-1,1 εκατ. ευρώ
- Μόιζες Ραμίρες (Κηφισιά): 810.000-950.000 ευρώ
- Σταύρος Πνευμονίδης (Ατρόμητος): 740.000-860.000 ευρώ
- Στέφαν Μίτροβιτς (Αστέρας Τρίπολης): 660.000-770.000 ευρώ
- Λουμπομίρ Τούπτα (Λάρισα): 620.000-720.000 ευρώ
- Ίβα Γκελασβίλι (Πανσερραϊκός): 430.000-500.000 ευρώ
