Ασχημα τα μαντάτα για τον Γιώργο Κάτρη και τον Παναθηναϊκό, καθώς ο νεαρός αμυντικός υπέστη θλάση στον δικέφαλο και τίθεται νοκ άουτ για τα play offs!

O Κάτρης που αποχώρησε τραυματίας από τη ρεβάνς με την Μπέτις υποβλήθηκε σε μαγνητική εξέταση. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως υπέστη θλάση στο δικέφαλο και η εκτίμηση είναι πως χάνει τα play offs, άρα τέλος η σεζόν για τον ίδιο. Στο ιατρικό δελτίο και ο Ερνάντεθ που υπέστη διάστρεμμα και η κατάσταση του θα εκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες.