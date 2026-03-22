Παναθηναϊκός: Τέλος η σεζόν για Κάτρη, διάστρεμμα ο Ερνάντεθ!
Ασχημα τα μαντάτα για τον Γιώργο Κάτρη και τον Παναθηναϊκό, καθώς ο νεαρός αμυντικός υπέστη θλάση στον δικέφαλο και τίθεται νοκ άουτ για τα play offs!
O Κάτρης που αποχώρησε τραυματίας από τη ρεβάνς με την Μπέτις υποβλήθηκε σε μαγνητική εξέταση. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως υπέστη θλάση στο δικέφαλο και η εκτίμηση είναι πως χάνει τα play offs, άρα τέλος η σεζόν για τον ίδιο. Στο ιατρικό δελτίο και ο Ερνάντεθ που υπέστη διάστρεμμα και η κατάσταση του θα εκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες.
