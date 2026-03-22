Βόλος – ΠΑΟΚ: Ξέσπασε ο Μπράτσος μετά τη μεγάλη νίκη (vid)
Τεράστια νίκη για τον Βόλο με τους Βολιώτες να επικρατούν στο Πανθεσσαλικό του ΠΑΟΚ με 2-1 με τέρμα που πέτυχε ο Ουρτάδο στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Μια νίκη που δεν έχει μόνο χαρακτήρα γοήτρου, αλλά και μεγάλη βαθμολογική σημασία, καθώς με το τρίποντο αυτό και σε συνδυασμό με την ήττα του Ατρομήτου από τον Λεβαδειακό, η ομάδα της Μαγνησίας βρέθηκε στα Play Offs.
Αυτή τη νίκη χάρηκε με την ψυχή του ο προπονητής του Βόλου, Κώστας Μπράτσος ο οποίος ξέσπασε με το που ολοκληρώθηκε και τυπικά το παιχνίδι. Ο έμπειρος τεχνικός κοιτούσε προς την εξέδρα και φώναζε «εγώ εγώ» με τον κόσμο να τον αποθεώνει, σε ένα ξέσπασμα που η αλήθεια είναι πως δεν μας είχε συνηθίσει.
