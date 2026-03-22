Stoiximan Super League: Οι παίκτες που θα χάσουν την πρεμιέρα σε Play Off και Play Out
Η κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε και μετά τη διακοπή του Μαρτίου θα έχουμε δράση σε Play Off και Play Out. Πριν τη σέντρα της αγωνιστικής πολλοί παίκτες ήταν στο όριο καρτών και έξι εξ αυτών θα χάσουν το επόμενο ματς της ομάδας τους.
Στη «μάχη» του πρωταθλήματος η ΑΕΚ είναι η μοναδική ομάδα που θα έχει τιμωρημένο. Ο λόγος για τον Σταύρο Πήλιο, ο οποίος κιτρινίστηκε κόντρα στην Κηφισιά.
Στα Play Off 5-8 τρεις ομάδες θα στερηθούν ποδοσφαιριστή. Ο Βόλος θα παίξει χωρίς τον... λυτρωτή Χουάν Ουρτάδο, ο Λεβαδειακός δεν θα έχει τον Φαμπρίτσιο Πεντρόσο ο Άρης δίχως τον Νόα Φαντιγκά.
Τέλος, στα Play Out Ατρόμητος και Κηφισιά θα παίξουν δίχως δύο πολύ σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Οι Περιστεριώτες τον Στίβεν Τσούμπερ και η ομάδα των Βορείων Προαστίων τον Γιασέρ Λαρουσί.
Oι παίκτες που μπήκαν στο ποινολόγιο της Stoiximan Super League
- AEK: Σταύρος Πήλιος
- Λεβαδειακός: Φαμπρίτσιο Πεντρόσο
- Βόλος: Χουάν Ουρτάδο
- Άρης: Νόα Φαντιγκά
- Ατρόμητος: Στίβεν Τσούμπερ
- Κηφισιά: Γιασέρ Λαρουσί
