Την ερχόμενη Τρίτη (24/3) θα γίνουν στα γραφεία της Λίγκας οι κληρώσεις για τα Play Off και τα Play Out της Stoiximan Super League.

Η κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε και πλέον είναι γνωστά και τα τρία group για τα «μίνι» πρωταθλήματα Play Off 1-4, Play Off 5-8 και Play Out 9-14, τα οποία θα αρχίσουν μετά τη διακοπή του Μαρτίου.

Οι 14 ομάδες του πρωταθλήματος θα μάθουν το πρόγραμμα τους την ερχόμενη Τρίτη (24/3). H διαδικασία θα αρχίσει στις 13:00 με τα Play Off για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, στις 13:30 θα ακολουθήσει η διαδικασία για το 5-8 και στις 14:00 θα μάθουν το πρόγραμα τους οι ομάδες των Play Out.

Η ανακοίνωση της Super League

«Ανακοινώνεται ότι οι κληρώσεις για τα Playoffs (Group 1-4 & Group 5-8) και τα Playouts (Group 9-14) του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αγωνιστικής περιόδου 2025-26, θα διεξαχθούν την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026, στα γραφεία της Super League.

Το πρόγραμμα των επί μέρους κληρώσεων είναι το ακόλουθο:

13:00 Κλήρωση Stoiximan Playoffs (θέσεων 1-4)

13:30 Κλήρωση Stoiximan Playoffs (θέσεων 5-8)

14:00 Κλήρωση Stoiximan Playouts (θέσεων 9-14)

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής κλήρωσης σε κάθε group ξεχωριστά, το αποτέλεσμα της κλήρωσης (πρόγραμμα των αγώνων) θα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League, ενώ οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής των αγώνων θα αποφασιστούν στο Δ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League».