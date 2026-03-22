Ο Παναιτωλικός έχασε πολλές ευκαιρίες με σημαντικότερη το δοκάρι του Ρόσα, δεν έσπασε όμως την αμυντική γραμμή του Πανσερραϊκού (0-0) κι έχασε την ευκαιρία να μπει με καλύτερη συγκομιδή στα playouts. Ακόμη ένας πολύτιμος πόντος για τα «λιοντάρια».

Χωρίς γκολ και νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Παναιτωλικού με τον Πανσερραϊκό στο Αγρίνιο. Ο Τίτορμος ήταν ανώτερος, πίεσε μέχρι τέλους έψαξε το γκολ, όμως τα Λιοντάρια κατάφεραν να φύγουν με τον βαθμό της «λευκής» ισοπαλίας (0-0) και άφησαν ουραγό τον Αστέρα AKTOR, καθώς υπερτερούν στην ισοβαθμία. Στο +9 από την επικίνδυνη ζώνη οι Αγρινιώτες.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Γιάννης Αναστασίου παρέταξε τον γηπεδούχο Παναιτωλικό σε διάταξη 4-3-3. O Kουτσερένκο στην εστία, με τους Μαυρία, Γκράναθ, Κόγιτς και Αποστολόπουλο μπροστά του. Μπουχαλάκης, Εστέμπαν, Ματσάν τρι'αδα στα χαφ και Ρόσα, Λομπάτο, Μπάτζι τριπλέτα στη γραμμή κρούσης.

Ο Ζεράρ Σαραγόσα παρέταξε τον φιλοξενούμενο Πανσερραϊκό σε σχηματισμό 3-4-3. Ο Τιναλίνι στην εστία, με τους Φέλτες, Γκελασβίλι και Ντε Μάρκο στα στόπερ. Λύρατζης δεξί μπακ - χαφ, αριστερό ο Τσαούσης και δίδυμο Δοϊρανλής, Ομεονγκά στη μεσαία γραμμή. Ριέρα, Ιβάν, Τεϊσέιρα η τριάδα στην επίθεση.

Πίεσε ο Παναιτωλικός, δοκάρι ο Ρόσα

Ο Παναιτωλικός είχε τον πρώτο λόγο από το πρώτο μέρος και έψαχνε το γκολ. Στο 8ο λεπτό ο Λομπάτο έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια και αστόχησε με δυνατό σουτ. Στο 15' από προσπάθεια του Μπάτζι η μπάλα στρώθηκε στον Ρόσα, ο οποίος αστόχησε με σουτ.

O Φάρλεϊ Ρόσα ήταν ο πιο δραστήριος παίκτης του Παναιτωλικού και δημιούργησε ρήγματα, όμως δεν του βγήκαν τα τελειώματα. Στο 26' ο Βραζιλιάνος έκανε υπέροχη ατομική προσπάθεια, εκτέλσε αλλά η μπάλα κόντραρε και στο 31' πήρε την μπάλα από τον Αποστολόπουλο, έκανε μια ντρίμπλα στην περιοχή και με δυνατό σουτ σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 35ο λεπτό ο Ρόσα έκανε καλό σουτ από πλάγια θέση και ο Τιναλίνι απέρκουσε με δυσκολία. Στο 38' ο Ματσάν έστρωσε την μπάλα στον Λομπάτο σε «κομπίνα» σε φάουλ, ο Αργεντινός σούταρε αλλά δεν ευνοήθηκε από τις κόντρες. Στο 39' από ενέργεια του Ματσάν η μπάλα στρώθηκε στον Ρόσα, ο οποίος σούταρε ξανά στα σώματα.

Πίεση χωρίς αποτέλεσμα από τον Παναιτωλικό

Στον ίδιο ρυθμό συνεχίστηκε και το δεύτερο μέρος με τον Τίτορμο να πιέζει αλλά να μη βρίσκει γκολ. Στο 59' ο Ρόσα δοκίμασε το πόδι του αλλά μπλόκαρε ο Τιναλίνι και στο 65' σούταρε στα σώματα.

Στο 68' ο Σιέλης πήρε καρφωτή κεφαλιά, όμως η μπάλα ξανά δεν πέρασε από τα σώματα.

Στο 78' ο Μπουχαλάκης έβγαλε την μπαλιά στο δεύτερο δοκάρι και ο Εστεμπάν αστόχησε, ενώ στο 90+5' ο Αλεξιτς αστόχησε με κξεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι.

Ο Παναιτωλικός δεν βρήκε γκολ και οι Σερραίοι έφυγαν από το Αγρίνιο με ακόμα ένα βαθμό.

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ (λ.τ. 45′ Σιέλης), Κόγιτς, Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Εστέμπαν (86′ Μπρέγκου), Ματσάν, Ρόσα (86′ Μίχαλακ), Λομπάτο (73′ Άλεξιτς), Μπάτζι (73′ Γκαρσία)

Πανσερραϊκός (Σαραγόσα): Τιναλίνι, Γκελασβίλι, Ριέρα (83′ Ρουμάντσεβ), Ιβάν (60′ Μασκανάκης), Τεϊσέιρα, Τσαούσης, Λύρατζης, Δοϊρανλής (88′ Σοφιανός), Φέλτες, Ομεονγκά, Ντε Μάρκο