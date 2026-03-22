Superleague: Αυτές είναι οι έξι ομάδες που θα αγωνιστούν στα playouts με στόχο την αποφυγή του υποβιβασμού!

Με την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου προέκυψαν οριστικά και οι έξι ομάδες που θα δώσουν τον... υπέρ πάντων αγώνα για την αποφυγή του υποβιβασμού!

Είναι το γκρουπ των... μελλοθανάτων και προέκυψε στις καθυστερήσεις της τελευταίας αγωνιστικής με την απίθανη νίκη του Βόλου. Αυτό που στο τέλος του έξτρα πρωταθλήματος «στέλνει» δύο από τις έξι ομάδες που αγωνίζονται στα... τάρταρα της Superleague 2 ή της... κλασσικής Β΄ Εθνικής αν προτιμάτε. Προφανώς και δεν μπαίνουν όλες οι ομάδες από την ίδια βαθμολογική βάση, αλλά το μόνο βέβαιο είναι ότι το θερμόμετρο... ανεβαίνει επικίνδυνα μέχρι να βρεθούν εκείνες που σώζονται και μαθηματικά.

Όσο νωρίτερα το πετύχουν τόσο καλύτερα για τις ίδιες, μεταφέροντας το άγχος σε αντιπάλους. Δέκα αγωνιστικές, όλοι παίζουν με όλους, σε άκρως ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, αφού όπως έχει συμβεί στο παρελθόν δεν αποκλείεται ακόμη και η τελευταία αγωνιστική να είναι καθοριστική!

Συγκεκριμένα οι έξι ομάδες που στις δέκα αγωνιστικές των playouts θα δώσουν τη δική τους μάχη για να αποφύγουν τις δύο τελευταίες θέσεις είναι οι εξής: Ατρόμητος, Παναιτωλικός, Κηφισιά, ΑΕΛ Novibet, Αστέρας Τρίπολης και Πανσερραϊκός!

Οι ημερομηνίες των Play Out 9-14

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 7-9 Απριλίου

3η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

4η αγωνιστική: 22 Απριλίου

5η αγωνιστική: 26 Απριλίου

6η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

7η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

8η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

9η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

10η αγωνιστική: 21 Μαΐου.