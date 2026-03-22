Η ΑΕΚ έκανε το 3-0 στο 26ο λεπτό του αγώνα με την Κηφισιά στη Νέα Φιλαδέλφεια με σκόρερ τον Βάργκας και δημιουργό τον Πήλιο.

Ονειρικό πρώτο ημίχρονο για την ΑΕΚ και εφιαλτικό για την Κηφισιά. Ο Δικέφαλος προηγήθηκε στο 5ο λεπτό με το πέναλτι του Βάργκα, πήρε προβάδισμα δυο γκολ στο 26ο λεπτό με αυτογκόλ του Πέτκοφ και δέκα λεπτά αργότερα σκόραρε για τρίτη φορά.

Στο 26ο λεπτό ο Πινέδα άνοιξε την μπάλα αριστερά στον Πήλιο, ο οποίος έκανε το παράλληλο γύρισμα και ο Βάργκα με τελείωμα μιας επαφής ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Οι παίκτες του Νίκολιτς «έπεσαν» πάνω στον δημιουργό και έκαναν... φατούρο στον συμπαίκτη τους,ο οποίος έδωσε ασίστ λίγες μέρες μετά την παρθενική κλήση του στην εθνική ομάδα της Αλβανίας.

Όσον αφορά τον Ούγγρο «killer» έφτασε τα έξι γκολ σε 12 παιχνίδια με τη φανέλα με τον Δικέφαλο στο στήθος.