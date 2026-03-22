ΑΕΚ - Κηφισιά: «Γκάφα» του Ραμίρεζ, 2-0 με... Κοϊτά και Πέτκοφ
Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι με την Κηφισιά στη Νέα Φιλαδέλφεια, προηγήθηκε στο 5ο λεπτό με το εύστοχο πέναλτι του Γιόβιτς και στο 16' διπλασίασε το προβάδισμα της σε μια φάση που έκανε σοβαρό λάθος ο Μόιζες Ραμίρεζ.
Ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων έκανε λάθος πάσα όντας έξω από την περιοχή του, ο Κοϊτά έκλεψε, σούταρε από μακριά και από κόντρα στον Πέτκοφ η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 2-0.
Η Λίγκα έχει χρεώσει το τέρμα ως αυτογκόλ του Βούλγαρου στόπερ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.