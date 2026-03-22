Η ΑΕΚ διπλασίασε το προβάδισμα της στο 16ο λεπτό του αγώνα με την Κηφισιά, όταν ο Κοϊτά με τη... βοήθεια του Πέτκοφ «τιμώρησε» το λάθος του Ραμίρεζ.

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι με την Κηφισιά στη Νέα Φιλαδέλφεια, προηγήθηκε στο 5ο λεπτό με το εύστοχο πέναλτι του Γιόβιτς και στο 16' διπλασίασε το προβάδισμα της σε μια φάση που έκανε σοβαρό λάθος ο Μόιζες Ραμίρεζ.

Ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων έκανε λάθος πάσα όντας έξω από την περιοχή του, ο Κοϊτά έκλεψε, σούταρε από μακριά και από κόντρα στον Πέτκοφ η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 2-0.

Η Λίγκα έχει χρεώσει το τέρμα ως αυτογκόλ του Βούλγαρου στόπερ.