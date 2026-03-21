Στις κλήσεις του Σιλβίνιο για τα παιχνίδια της Εθνικής Αλβανίας του Μαρτίου βρίσκεται και το όνομα του Σταύρου Πήλιου!

Την απόφασή του να αγωνιστεί με την Εθνική Αλβανίας έλαβε ο Σταύρος Πήλιος, με τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ να βρίσκεται και επίσημα στις κλήσεις του Σιλβίνιο για τα παιχνίδια μπαράζ με φόντο την πρόκριση στο Μουντιάλ.

Ο 25χρονος παρότι έχει γεννηθεί επί ελληνικού εδάφους και συγκεκριμένα στη Ρόδο, έχει γονείς με καταγωγή από την Βόρεια Ήπειρο, γεγονός που του επέτρεψε να αγωνιστεί με τους Αλβανούς.

Μάλιστα, στην ανάρτηση της Ομοσπονδίας, φαίνεται και το νέο όνομα του, «Σταύρο Πίλο». Στις επιλογές φυσικά είναι και ο Θωμάς Στρακόσα, που αποτελεί τον βασικό τερματοφύλακα της γειτονικής μας χώρας τα τελευταία χρόνια.

Η Αλβανία αντιμετωπίζει την Πολωνία του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στις 26 Μαρτίου, στον έναν από τους δυο ημιτελικούς του Path 2 της ευρωπαϊκής ζώνης, με τον νικητή να αντιμετωπίζει μια εκ των Ουκρανία ή Σουηδία με έπαθλο το εισιτήριο για τα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικό, Καναδά.

Οι κλήσεις: