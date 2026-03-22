Με Κώτσιρα βασικό ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Αστέρα Aktor

Αστέρας Aktor-Παναθηναϊκός: Με Κώτσιρα βασικό κόντρα στους Αρκάδες
Λίγη ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα Aktor στην Τρίπολη για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Superleague έγινε γνωστή η ενδεκάδα των «πρασίνων».
Ο Ράφα Μπενίτεθ διατήρησε το 3-4-2-1 έχοντας τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Ερνάντεθ, δεξιά ο Ίνγκασον και αριστερά ο Τουμπά. Στις θέσεις των φουλ μπακ είχαμε την πρώτη μεγάλη έκπληξη με τον Κώτσιρα να παίρνει τη θέση του Καλάμπρια ενώ στα αριστερά θα βρίσκεται ο Κυριακόπουλος.
Η άλλη έκπληξη ήταν στη μεσαία γραμμή, αφού δίπλα στον Τσιριβέγια θα πάρει θέση ο Σιώπης. Μπροστά τους θα είναι οι Αντίνο και Ζαρουρί ενώ στην κορυφή της επίθεσης ο Τεττέη.
Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Ρενάτο, Μπακασέτας, Τσέριν, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Τζούρισιτς, Γιάγκουσιτς, Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού
Λαφόν, Ερνάντεθ, Ίνγκασον, Τουμπά, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Σιώπης, Αντίνο, Ζαρουρί, Τεττέη.
Starting XI ☘️— Panathinaikos F.C. (@paofc_) March 22, 2026
