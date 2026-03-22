Ρεπορτάζ από τη Νότια Αφρική αναφέρθηκε στο story της μεταγραφής του Σαμουκέλε Καμπίνι στον Παναθηναϊκό.

Η ιστοσελίδα «idiskitimes» από τη Νότια Αφρική έκανε μία αναφορά στον Σαμουκέλε Καμπίνι, τον αριστερό μπακ για τον οποίο είχε ενδιαφερθεί ο Παναθηναϊκός τον περασμένο Γενάρη, όμως δεν προχώρησε η μεταγραφή του.

Εκείνη αναφέρει στον τίτλο του ρεπορτάζ πως οι «πράσινοι» έχουν ακόμα στα ραντάρ τους τον 21χρονο Νοτιοαφρικανό, χωρίς ωστόσο να γίνεται αναφορά μέσα στο κείμενο γι' αυτό.

Για το «τριφύλλι» το μόνο που αναφέρει παρακάτω είναι το story της προσπάθειας που έκανε να αποκτήσει τον Καμπίνι πριν λίγους μήνες. Πιο συγκεκριμένα, σημειώνει πως ο Ράφα Μπενίτεθ θεωρούσε πως ο 21χρονος ποδοσφαιριστής είναι μία καλή επιλογή, αφού το επίπεδό του θα τον βοηθήσει να φτάσει γρήγορα εκείνο της ομάδας του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» κινήθηκαν γρήγορα λόγω και του ενδιαφέροντος που υπήρχε από τη Γερμανία, κάνοντας αρχικά μία πρόταση που έφτασε τις 850 χιλ. ευρώ συν κάποια μπόνους. Η Μόλντε αρνήθηκε και τόνισε πως δεν είναι προς πώληση, οι συζητήσεις συνεχίστηκαν, όμως όταν οι Νορβηγοί ξεκαθάρισαν πως αξιώνουν 2 εκατ. ευρώ για τον παίκτη, συμπεριλαμβανομένου και των μπόνους, το deal δεν προχώρησε.