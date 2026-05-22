Κοτσόλης: «Λίγο υπομονή για τα μεταγραφικά»

Η ατάκα του αθλητικού διευθυντή του Παναθηναϊκού, Στέφανου Κοτσόλη, σε εκπομπή του ΣΚΑΪ αναφορικά με τα μεταγραφικά του Τριφυλλιού.

Στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Αταίριαστοι» φιλοξενήθηκε ο αθλητικό διευθυντής του Παναθηναϊκού, Στέφανος Κοτσόλης, ο οποίος μίλησε για την εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει την Δευτέρα (25/05) το Τριφύλλι στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Ο κ. Κοτσόλης στάθηκε στην σημασία της δράσης, απονέμοντας συγχαρητήρια σε όσους συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, ενώ σε ερώτηση για τα μεταγραφικά που «καίνε» τους φίλους των Πρασίνων γέλασε και αρκέστηκε να πει: «λίγο υπομονή».

Αναφορικά με την αιμοδοσία ο αθλητικός διευθυντής του Παναθηναϊκού ανέφερε: «Αρχικά, αξίζουν συγχαρητήρια και στους τρεις φορείς, το «Όλοι Μαζί Μπορούμε», το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και φυσικά στον Παναθηναϊκό μας, για τη διοργάνωση αυτής της δράσης.

Θεωρώ ότι κάθε εθελοντική δράση είναι αξιέπαινη, πόσο μάλλον όταν αφορά την αιμοδοσία, όπου μπορούμε όλοι μας, αφιερώνοντας λίγο χρόνο από την καθημερινότητά μας, να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας.

Με τη σειρά μου, θέλω κι εγώ να καλέσω τον κόσμο να ανταποκριθεί. Θα είμαστε κι εμείς από την ΠΑΕ, όσο περισσότεροι μπορούμε, στη Λεωφόρο, ώστε να συμβάλουμε κι εμείς σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια».