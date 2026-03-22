Οι σκέψεις του Μπενίτεθ για το αρχικό σχήμα κόντρα στον Αστέρα AKTOR

Το ερωτηματικό σχετικά με την έκταση του ροτέισον που θα κάνει ο Μπενίτεθ κόντρα στον Αστέρα AKTOR και οι πιθανές επιλογές του για την ενδεκάδα.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (19:00-NovaSports Prime-live από το Gazzetta) τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Superleague με στόχο μία νίκη μήπως και καταφέρει να μειώσει τη διαφορά από την πρώτη τριάδα.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από τη βαριά ήττα με 4-0 από τη Μπέτις την Πέμπτη (19/03) και τον αποκλεισμό τους από τους «16» του Europa League και καλείται να ανασυνταχθεί ενόψει τόσο των Αρκάδων όσο και των Play Offs που έρχονται.

Υπάρχουν αρκετές απουσίες, αφού εκεί που άδειαζε το απουσιολόγιο του Ράφα Μπενίτεθ, προστέθηκαν σε κείνο ο Σισοκό, που θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν λόγω θλάσης, οι Κάτρης και Γεντβάι, με το πρώτο να έχει ενοχλήσεις στον δικέφαλο και τον δεύτερο επίσης μυϊκό πρόβλημα και ο Κοντούρης, ο οποίος εκτίει ποινή καρτών. Εκτός παρέμειναν φυσικά και οι Κυριόπουλος, Ντέσερς και Πάλμερ-Μπράουν.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού με Αστέρα

Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Η βασικός Τσιριβέγια και η τριάδα... ανάγκης με δύο αριστερούς στόπερ

Η απόφαση του Ράφα Μπενίτεθ για τον βαθμό του ροτέισον που θα κάνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι θα κρίνει και πολλά από τα πρόσωπα που θα εμφανιστούν στο αρχικό σχήμα, γι' αυτό και κάθε προσπάθεια πρόβλεψης ενέχει ένα ρίσκο.

Ο Ισπανός τεχνικός δεν είναι απίθανο να αφήσει τον Λαφόν στον πάγκο για δεύτερο διαδοχικό ματς στο πρωτάθλημα βάζοντας τον Κότσαρη, παρ' ότι αυτό έχει συμβεί μονάχα μία φορά απ' όταν γύρισε ο Ιβοριανός από το Copa Africa.

Στην τριάδα της άμυνας θα βρίσκονται πιθανότατα οι Ίνγκασον, Τουμπά και Ερνάντεθ, αφού οι άλλοι τρεις στόπερ της ομάδας, δηλαδή οι Κάτρης, Γεντβάι και Πάλμερ-Μπράουν, είναι εκτός. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι πιθανότατα ο Ερνάντεθ, με τον Ίνγκασον να πηγαίνει δεξιά και τον Τουμπά αριστερά, προκειμένου να μην χρειαστεί κάποιος να παίξει με ανάποδο πόδι.

Υπάρχει και βέβαια και το σενάριο να χρησιμοποιηθούν και οι δύο δεξιοί μπακ της ομάδας, με τον Καλάμπρια να παίζει φουλ μπακ και τον Κώτσιρα δεξιός στόπερ ή το ανίστροφο, με τον Ίνγκασον να μένει κεντρικός στόπερ στο σενάριο αυτό κι έναν εκ των Τουμπά ή Ερνάντεθ στα αριστερά. Ως αριστερός φουλ μπακ θα είναι ο Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή φαίνεται πως θα έχουμε την επιστροφή του Τσιριβέγια στην ενδεκάδα πιθανότατα μ' έναν εκ των Τσέριν ή Μπακασέτα. Μπροστά τους δεν είναι ξεκάθαρη η κατάσταση.

Το πιθανότερο σενάριο είναι να γίνει ροτέισον και να δούμε τις θέσεις αυτές να «παίζονται» μεταξύ των Τζούρισιτς, Αντίνο, Ζαρουρί, Παντελίδη και Γιάγκουσιτς, με τους Πελίστρι και Ταμπόρδα, που έπαιξαν με τους Ανδαλουσιάνους. να μένουν στον πάγκο. Προβάδισμα έχουν ο Αντίνο για τα δεξιά και ο Ζαρουρί για τα αριστερά.

Στην κορυφή της επίθεσης αναμένεται να είναι κανονικά ο Τεττέη.