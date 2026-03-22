Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έχει εκπλήξεις στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το ματς με τον Βόλο.

Ο ΠΑΟΚ δεν έχει στον Βόλο τον τιμωρημένο Ιβανούσετς και τους τραυματίες Γιακουμάκη, Ζίβκοβιτς, Κένι, Μιχαηλίδη. Οι επιλογές του Ράζβαν Λουτσέσκου, λοιπόν, δεν θα μπορούσαν να κρύβουν εκπλήξεις.

Στο τέρμα παραμένει ο Τσιφτσής, δεξί μπακ θα είναι ο Σάντσες και αριστερό ο Τέιλορ για να ξεκουραστεί ο Μπάμπα. Στόπερ θα παίξουν οι Κεντζιόρα, Λόβρεν και στα χαφ πάλι δεν θα αγωνιστεί ο Μεϊτέ, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής. Βασικοί θα είναι οι Ζαφείρης, Οζντόεφ. Δεξί εξτρέμ θα παίξει ο Χατσίδης, αριστερά θα είναι ο Τάισον και ο Κωνσταντέλιας πίσω από τον Γερεμέγεφ.

Στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι οι Παβλένκα, Μοναστηρλής, Σάστρε, Μπάμπα, Βολιάκο, Θυμιάνης, Καμαρά, Μπιάνκο, Μπαλντέ, Ντεσπόντοφ, Πέλκας, Μύθου.