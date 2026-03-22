Βόλος - ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Δικεφάλου
Ο ΠΑΟΚ δεν έχει στον Βόλο τον τιμωρημένο Ιβανούσετς και τους τραυματίες Γιακουμάκη, Ζίβκοβιτς, Κένι, Μιχαηλίδη. Οι επιλογές του Ράζβαν Λουτσέσκου, λοιπόν, δεν θα μπορούσαν να κρύβουν εκπλήξεις.
Στο τέρμα παραμένει ο Τσιφτσής, δεξί μπακ θα είναι ο Σάντσες και αριστερό ο Τέιλορ για να ξεκουραστεί ο Μπάμπα. Στόπερ θα παίξουν οι Κεντζιόρα, Λόβρεν και στα χαφ πάλι δεν θα αγωνιστεί ο Μεϊτέ, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής. Βασικοί θα είναι οι Ζαφείρης, Οζντόεφ. Δεξί εξτρέμ θα παίξει ο Χατσίδης, αριστερά θα είναι ο Τάισον και ο Κωνσταντέλιας πίσω από τον Γερεμέγεφ.
Στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι οι Παβλένκα, Μοναστηρλής, Σάστρε, Μπάμπα, Βολιάκο, Θυμιάνης, Καμαρά, Μπιάνκο, Μπαλντέ, Ντεσπόντοφ, Πέλκας, Μύθου.
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. #PreGame #VOLPAOK #StoiximanSuperLeague #slgr #OurWay #VaragonsConstructions pic.twitter.com/yDwPxnQcWb— PAOK FC (@PAOK_FC) March 22, 2026
