Σοκ από τις αποκαλύψεις αλλά και από την ομάδα του ΠΑΟΚ!

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για όλες τις εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη με τη δολοφονία του Κλεομένη, αλλά και για το πώς ανταποκρίνεται η ομάδα του Λουτσέσκου σε όλο το κλίμα που διαμορφώνεται.

Σοκαρισμένη η Θεσσαλονίκη παρακολουθεί τις εξελίξεις μετά από το φονικό της περασμένης Πέμπτης στην Καλαμαριά. Μία βασανιστική κατάσταση μέσα σε ένα περιβάλλον που χρήζει ψυχανάλυσης όσον αφορά και τις αγωνιστικές του προεκτάσεις.

Επί χρόνια μετά τη δολοφονία του Άλκη το 2022 προσπαθούσαν οι ψύχραιμοι να περιγράψουν την κοινωνική διάσταση της βίας. Και όμως έγινε προσπάθεια να κοπεί κάθε λογική άποψη επειδή «έπρεπε» να φαίνονται και να χαρακτηρίζονται «δολοφόνοι» οι ΠΑΟΚτσήδες. Ήταν η περίοδος που εμπαθείς και κακόψυχοι έκαναν τα πάντα να στιγματίσουν αποκλειστικά την ΠΑΟΚτσήδικη κοινωνία. Τώρα που οι ρόλοι είναι αντίστροφοι; Τώρα θα αντιδρούν και θα τους κακοφαίνονται οι οργισμένες αντιδράσεις μετά από ρεπορτάζ όπως τα χθεσινά για συνομιλίες αρειανών που φαίνεται να πανηγυρίζουν μετά τη δολοφονία; Τώρα που ήρθε η αντίστροφη ώρα πώς θα επιχειρηματολογήσουν για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα; Όταν αποκαλυφθούν και τα τηλεφωνήματα του δράστη τι θα γίνει; Θα λέμε… «λευτεριά στη Θεσσαλονίκη;»

Ας σιωπήσουν από ντροπή, όπως και όλοι οι φορείς που δεν βρήκαν ούτε πέντε λέξεις να γράψουν για τη ζωή του Κλεομένη. Του οποίου το όνομα ΔΕΝ θα δοθεί στον δρόμο εκείνο; Του οποίου η εικόνα δεν θα γίνει γκράφιτι; Δεν γράφουμε τίποτα άλλο. Σεβασμό μόνο στους γονείς…

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας πάντως έχει μέρες να κάνει δηλώσεις και να ψάξει λέξεις για να αποφύγει την οπαδική χροιά του γεγονότος. Φθάσαμε σε σημείο ο Υπουργός να τους αδειάζει δημοσίως… «εγώ τα είπα για τα οπαδικά, άλλοι δεν τα είπαν». Αυτή είναι η χώρα μας!

Μέσα σε όλα μια ομαδάρα

Ξαναδείτε τα γκολ της ομάδας του ΠΑΟΚ ΚΑΙ στον αγώνα με τον Λεβαδειακό! Οι παίκτες σκοράρουν αλλά δε νιώθουν την ανάγκη ή την χαρά να πανηγυρίσουν! Αυτό το ιδιαίτερο αλλά και στενάχωρο γεγονός σημειώθηκε φέτος πάρα πολλές φορές. Από την αρχή της χρονιάς ή μάλλον από τον Σεπτέμβριο και μετά μέσα στο ιδιαίτερο κλίμα που διαμορφώθηκε εσωτερικά, οι παίκτες είναι… κάπως. Νιώθουν, δεν είναι αναίσθητες μηχανές! Όλα τα ένιωσαν και τα κατάλαβαν και τα συζήτησαν με τον προπονητή τους.

Τα εσωτερικά, τα εξωτερικά, τα ποδοσφαιρικά, τα εξωαγωνιστικά, την αφόρητη πνευματική πίεση των συνεχόμενων ντέρμπι, τους τραυματισμούς που έφθασαν τους 10 στον αγώνα της Ισπανίας με τη Θέλτα! Τους θανάτους στη Ρουμανία και το ότι έπρεπε να παίζουν εκείνες ακριβώς τις μέρες! Τη δολοφονία τώρα! Ένα απίστευτο και συνεχιζόμενο πένθος πάνω από τον ουρανό της Τούμπας εδώ και μήνες!

Και όμως… Είναι φοβερό! Η ομαδάρα του Λουτσέσκου όχι μόνο αντέχει αυτή την ανεπανάληπτη συναισθηματική φόρτιση των τελευταίων έξι μηνών, αλλά καταφέρνει και να πρωταγωνιστεί! Ο Λουτσέσκου έχει και πάλι τον τρόπο να αντιστρέφει την κατάσταση και από τα αρνητικά να βρίσκει τρόπο για να δημιουργήσει κίνητρο! Οι παίκτες του όχι μόνο δεν πτοούνται από όσα ζουν, αλλά με την απόδοσή τους αναγκάζουν τους αντικειμενικούς παρατηρητές του ελληνικού πρωταθλήματος να τους δίνουν τον τίτλο του φαβορί. Γιατί; Χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε και πάλι γιατί οι περισσότεροι θεωρούν τον ΠΑΟΚ καλύτερη ομάδα, όταν το είδαμε με τα μάτια μας κυρίως στα μεγάλα ματς και ειδικά στην περίοδο που ο Δικέφαλος έπαιζε χωρίς 4-5-6 απουσίες;

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει παρουσιάσει στα ελληνικά γήπεδα τον αήττητο πρωταθλητή ΠΑΟΚ του 2019, την ομαδάρα του Βιειρίνια, του Μάτος του Κρέσπο, του Πρίγιοβιτς και των άλλων. Έχει κατακτήσει το πιο ανταγωνιστικό (μάγκικο θα έγραφαν τώρα πολλοί άλλοι…) πρωτάθλημα με το φοβερί ντεμαράζ του 2024. Κι όμως… Φέτος πάει να κάνει κάτι ακόμη πιο μεγάλο μέσα σε αυτές τις τόσο αντίξοες συνθήκες! Μόνο σεβασμός γι αυτή την ομαδάρα!