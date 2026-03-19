Ο Σόλα Σορετίρε τραυματίστηκε στην προπόνηση της Τσβόλε και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Σόλα Σορετίρε στάθηκε εξαιρετικά άτυχος σε μία σεζόν που τα πήγαινε πολύ καλά με την Τσβόλε. Ο 22χρονος (2/2/04) Αγγλονιγηριανός εξτρέμ, ο οποίος είναι δανεικός από τον ΠΑΟΚ στην ολλανδική ομάδα, υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο.

Ο ταλαντούχος ακραίος επιθετικός, ο οποίος αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2024 από τον ΠΑΟΚ κι έχει συμβόλαιο έως το 2028, μετρούσε φέτος 26 ματς με 6 γκολ και μία ασίστ στην Eredivisie. Υπέστη, όμως, σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο στην προπόνηση της Τσβόλε και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Οι πληροφορίες που έχουν στον ΠΑΟΚ από τους Ολλανδούς αναφέρουν ότι ο Σορετίρε θα χρειαστεί 4-6 μήνες, προκειμένου να επιστρέψει στη δράση. Έχει ρήξη έξω πλαγίου και μια ζημιά στον τένοντα του δικεφάλου, οπότε θα μπει στο χειρουργείο.

Ο ΠΑΟΚ ευχήθηκε περαστικά στον παίκτη του με το μήνυμα: «Είσαι μαχητής και θα επιστρέψεις πιο δυνατός».

Αναλυτικά η ανάρτηση για τον Σορετίρε