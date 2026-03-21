Ο Ντούσαν Κέρκεζ πήρε στην αποστολή για τον Λεβαδειακό τέσσερις παίκτες που έλειψαν με την ΑΕΚ, ενώ θ' απουσιάσει ο τιμωρημένος Μουτουσαμί.

Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό και ο Ντούσαν Κέρκεζ μετράει περισσότερο επιστροφές, παρά απουσίες.

Η ομάδα του Περιστερίου με νίκη δεδομένα θα είναι στην οκτάδα, ενώ μπορεί να πετύχει τον στόχο της ακόμα και με ήττα, εφόσον δεν νικήσει ο Βόλος τον ΠΑΟΚ. Διότι στην ισοβαθμία, αν δηλαδή χάσει ο Ατρόμητος στη Λιβαδειά και μείνει στους 29, εκεί όπου μπορεί να βρεθεί ο Βόλος με ισοπαλία (τώρα έχει 28) υπερτερεί η ομάδα του Κέρκεζ.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ατρόμητος θα κυνηγήσει τη νίκη, για να μπορέσει να μπει με μικρότερη διαφορά στα playoffs από τον Λεβαδειακό, αλλά και να μην μείνει πίσω από Άρη ή ΟΦΗ, ανάλογα το αποτέλεσμα στον αγώνα των δύο ομάδων.

Το ευχάριστο για τον Ατρόμητο είναι ότι μειώθηκαν οι απουσίες που είχε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Οι Μανσούρ, Μουντές, Μίχορλ και Τσιγγάρας εξέτισαν τις ποινές τους και βρίσκονται στην αποστολή, σε αντίθεση με τον Μουτουσαμί. Ο Κονγκολέζος μέσος, ο οποίος σκόραρε για το 2-2 κι έδωσε τον βαθμό στο ματς με την Ένωση, έμεινε εκτός λόγω καρτών.

Η αποστολή του Ατρόμητου αποτελείται από 24 ποδοσφαιριστές κι αυτοί είναι οι: Αθανασίου, Γκουγκεσασβίλι, Χουτεσιώτης, Κίνι, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μανσούρ, Τσακμάκης, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μίχορλ, Τσιλούλης, Τσιγγάρας, Τζοβάρας, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Πνευμονίδης, Ουκάκι, Τσούμπερ, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ.