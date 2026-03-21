Ο τεχνικός του Λεβαδειακού Νίκος Παπαδόπουλος έχει τρεις επιστροφές, αλλά και δύο απουσίες για τον αγώνα με τον Ατρόμητο.

Ο Λεβαδειακός ολοκληρώνει την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος με εντός έδρας αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο.

Η ομάδα της Βοιωτίας θέλει να επιστρέψει φυσικά στις νίκες, ώστε να διατηρήσει ή και να αυξήσει τη διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες που θα μπουν στα playoffs 5-8. Η πέμπτη θέση, άλλωστε, με την προϋπόθεση ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το Κύπελλο, οδηγεί στα προκριματικά του Conference League.

Για τον αγώνα με τον Ατρόμητο ο τεχνικός του Λεβαδειακού Νίκος Παπαδόπουλος δεν υπολογίζει τον τιμωρημένο Γκούμα, αλλά και τον Αμπού Χάνα, ο οποίος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τον Δικέφαλο στην Τούμπα.

Αντίθετα, γυρίζουν οι Κωστή, Λιάγκας και Παπαδόπουλος.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Λεβαδειακός για την αποστολή: «Με προπόνηση στο αθλητικό κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Λεβαδειακού για την αυριανή (22/3, 19:00) αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης», στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Στην αποστολή που επέλεξε ο προπονητής, κ.Νίκος Παπαδόπουλος βρίσκονται οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Λιάγκας, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κορνέζος, Μάγκνουσον, Νίκας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Παπαδόπουλος, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδης, Λαγιούς, Βέρμπιτς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς».