Μουντιάλ 2026: Τρεις «Έλληνες» στην αποστολή της ΛΔ του Κονγκό
Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έκανε γνωστούς τους παίκτες που θα ταξιδέψουν στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.
Ανάμεσά τους βρίσκονται και παίκτες γνωστοί στο ελληνικό φίλαθλο κοινό. Ο πρώτος είναι ο Σάμουελ Μουτουσαμί του Ατρόμητου. Ο 29χρονος (12/8/96) μέσος με 31 ματς και 3 γκολ είχε καλή σεζόν στο Περιστέρι, ήταν βασικό στέλεχος στα προκριματικά κι έτσι κέρδισε την κλήση του στο Μουντιάλ.
Οι άλλοι δύο είναι παίκτες της ΑΕΛ Novibet. Ο 30χρονος (15/2/96) στόπερ Ντίλαν Μπατουμπινσικά με 16 ματς στους βυσσινί και ο 34χρονος (21/6/91) έμπειρος μεσοεπιθετικός Γκαέλ Κακουτά με 11 αγώνες, 1 γκολ και 2 ασίστ την τρέχουσα σεζόν στην Λάρισα.
Στις προσκλήσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού είναι και δύο πρώην ερυθρόλευκοι. Ο αριστερός μπακ Αρτούρ Μαζουακού, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού και πλέον παίζει στη Λανς δανεικός από τη Σάντερλαντ. Ο άλλος είναι ο φορ Σεντρίκ Μπακαμπού, που αγωνίζεται στη Μπέτις.
Η Λ.Δ. του Κονγκό είναι στον 11ο όμιλο με Πορτογαλία, Κολομβία και Ουζμπεκιστάν.
DR Congo’s Main Squad ISSUES 🇨🇩
#1 Mpasi (1) 315 minutes played this season higher ranked over Epolo (3) who has more cleansheets 8 than mpasi has games played 4
#2 Gedeon Kalulu (Aris🇨🇾) picked over Jeremy Ngakia (Watford🏴)
#3 Masuaku/Kayembe over Jordy Makengo (Europa… pic.twitter.com/Hz9AjfPzMQ— 🇨🇩 (@TfrmTheSev) May 18, 2026
