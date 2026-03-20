Κλήθηκαν στην εθνική Ισλανδίας οι Ίνγκασον και Μάγκνουσον

Στην εθνική Ισλανδίας οι Ίνγκασον και Μάγκνουσον
Ο προπονητής της εθνικής Ισλανδίας, Άρναρ Γκουνλάουγκσον ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας για τα φιλικά παιχνίδια του Μαρτίου συμπεριλαμβάνοντας σ' αυτήν τους Ίνγκι Ίνγκασον και Χόρντουρ Μάγκνουσον.
Ο Ισλανδός στόπερ του Παναθηναϊκού μετράει 65 παιχνίδια με το εθνόσημο έχοντας σκοράρει και τέσσερα γκολ ενώ ο κεντρικός αμυντικός του Λεβαδειακού έχει 51 συμμετοχές με δύο γκολ.
Θα έχουν, λοιπόν, την ευκαιρία στα παιχνίδια που θα δώσει η ομάδα τους κόντρα στον Καναδά (28/03) και την Αϊτή (31/03) να μεγαλώσουν τον αριθμό των εμφανίσεών τους με την εθνική ομάδα της πατρίδας τους.
Η αποστολή της Ισλανδίας
