Κλήθηκαν στην εθνική Ισλανδίας οι Ίνγκασον και Μάγκνουσον

Τις προσπάθειες της εθνικής Ισλανδίας στα φιλικά με Καναδά και Αϊτή θα ενισχύσουν οι Ίνγκασον και Μάγκνουσον.

Ο προπονητής της εθνικής Ισλανδίας, Άρναρ Γκουνλάουγκσον ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας για τα φιλικά παιχνίδια του Μαρτίου συμπεριλαμβάνοντας σ' αυτήν τους Ίνγκι Ίνγκασον και Χόρντουρ Μάγκνουσον.

Ο Ισλανδός στόπερ του Παναθηναϊκού μετράει 65 παιχνίδια με το εθνόσημο έχοντας σκοράρει και τέσσερα γκολ ενώ ο κεντρικός αμυντικός του Λεβαδειακού έχει 51 συμμετοχές με δύο γκολ.

Θα έχουν, λοιπόν, την ευκαιρία στα παιχνίδια που θα δώσει η ομάδα τους κόντρα στον Καναδά (28/03) και την Αϊτή (31/03) να μεγαλώσουν τον αριθμό των εμφανίσεών τους με την εθνική ομάδα της πατρίδας τους.