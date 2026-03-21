Η αποστολή του Παναιτωλικού για το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League κόντρα στον Πανσερραϊκό (22/3, 19:00).

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς του φινάλε της regular season, με αντίπαλο τον Πασνσερραϊκό, στο Αγρίνιο. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου δεδομένα θα αγωνιστεί στα Play Out μετά την ισοπαλία στη Λεωφόρο και θέλει νίκη κόντρα στους ουραγούς για να διατηρήσει τη σημαντική απόσταση από την επικίνδυνη ζώνη.

Στην αποστολή επέστρεψε ο Χρίστος Σιέλης, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και από τις αρχές της εβδομάδες μπήκε σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων. Διαθέσιμος είναι επίσης ξανά ο Γιουσούφ Μπάντζι, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο «Απόστολος Νικολαΐδη», λόγω της αποβολής του κόντρα στην Κηφισιά.

Από την άλλη, εκτός παραμένει ο τραυματίας Λάμπρος Σμυρλής, ενώ αξιοσημείωτο πως δεν υπάρχει κάποιος τιμωρημένος.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπουχαλάκης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Ο. Γκαρσία, Χ, Γκαρσία, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Ρόσα, Σατσιάς, Σιέλης, Ζίβκοβιτς.