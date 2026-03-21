Η αποστολή του ΟΦΗ για το ματς της τελευταίας αγωνιστικής της κανονική διάρκειας της Stoiximan Super League κόντρα στον Άρη (22/3, 19:00).

Με δυο απρόοπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για την αναμέτρηση με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδη» για το φινάλε της regular season της Stoiximan Super League, σε ματς με μεγάλο ενδιαφέρον για την είσοδο στα Play Offs 5-8.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης οι Γιώργος Κανελλόπουλος και Χουάν Νέιρα αισθάνθηκαν ενοχλήσεις στο δικέφαλο, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμοι για το ματς της Θεσσαλονίκης.

Στην αποστολή επέστρεψε ο Ζήσης Καραχάλιος, ο οποίος επέστρεψε από τις αρχές της εβδομάδες σε φουλ ρυθμό προπόνησης και πλέον είναι ετοιμοπόλεμος. Θυμίζουμε πως ο Έλληνας χαφ είχε τραυματιστεί στον τετρακέφαλο στον αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Ηράκλειο, στις 25 Ιανουαρίου.

Από εκεί και πέρα, Έντι Σαλσέδο και Νίκος Μαρινάκης είναι τμωρημένοι λόγω καρτών, ο Μπόρχα Γκονθάλεθ συνέχισε τη θεραπεία του για τη θλάση που τον ταλαιπωρεί, ενώ ο νεαρός Παύλος Καινουργιάκης έχει ενσωματωθεί με την Εθνική Νέων.

H αποστολή του Χρήστου Κόντη

Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Χατζηθεοδωρίδης, Αθανασίου, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Μπαΐνιβιτς, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Βούκοτιτς, Χνάρης, Φούντας, Ρομάνο, Σενγκέλια, Νους, Θεοδοσουλάκης και Ισέκα.