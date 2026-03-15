Ο Άρης και ο ΟΦΗ θα συγκρουστούν την τελευταία αγωνιστική, ενώ Ατρόμητος και Βόλος διεκδικούν κι αυτοί το εισιτήριο για τα playoffs 5-8, όπου θα βρίσκεται ο Λεβαδειακός.

Ο Ατρόμητος αύξησε σημαντικά τις πιθανότητές του για την οκτάδα, μετά την ισοπαλία με 2-2 κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Άρης ήρθε ισόπαλος 0-0 εκτός έδρας με τον Πανσερραϊκό, αγωνιζόμενος με παίκτη λιγότερο από το 60'. Έτσι, δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στα playoffs 5-8 και το ίδιο ισχύει για τον ΟΦΗ μετά την ήττα με κάτω τα χέρια από τον Ολυμπιακό με 3-0.

Οι δύο ομάδες, λοιπόν, την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League θα δώσουν στο «Κλ. Βικελίδης» έναν τελικό για την είσοδο στα playoffs 5-8. Εκεί δεδομένα είναι ο Λεβαδειακός, ο οποίος έχει 39 βαθμούς. Μπορεί, όμως, να μην είναι και τελικός το ματς... Οι δύο ομάδες βολεύονται και με το «Χ», αν θεωρήσουμε ότι δεν θα κάνουν τις εκπλήξεις Κηφισιά και Βόλος. Η πρώτη με τη νίκη της επί του Βόλου έφτασε τους 27 και μαθηματικά έχει ελπίδες. Αλλά θα πρέπει να νικήσει εκτός έδρας την ΑΕΚ και να πάει στους 30. Ο Βόλος επίσης έχει μαθηματικά ελπίδες, ωστόσο, θα πρέπει να νικήσει ή έστω να φέρει «Χ» στο Πανθεσσαλικό με τον ΠΑΟΚ.

Ο νικητής της αναμέτρησης Άρης - ΟΦΗ θα είναι σίγουρα στην οκτάδα. Το ίδιο κι όποιος από Ατρόμητο, Βόλο, νικήσει Λεβαδειακό και ΠΑΟΚ, αντίστοιχα. Ο Ατρόμητος θα πάει στους 32, ο Βόλος στους 31, οπότε θα αφήσουν πίσω Άρη ή ΟΦΗ.

Οι ισοβαθμίες

Άρης και ΟΦΗ δεν μπορούν να ισοβαθμήσουν. Αλλά επειδή δεν αποκλείεται ακόμα και τριπλή ισοβαθμία (τετραπλή δεν γίνεται, αφού δεν μπορούν να ισοβαθμήσουν Άρης και ΟΦΗ, ένας από τους δύο θα είναι αν συμβεί τριπλή ισοβαθμία), θ' αναφέρουμε όλα τα αποτελέσματα των ομάδων που διεκδικούν τη συμμετοχή τους στα playoffs 5-8. Όλες τις πιθανές ισοβαθμίες, αλλά κι αυτές άνω των δύο ομάδων.

Τριπλή ισοβαθμία στους 30

Άρης, Ατρόμητος, Κηφισιά. Αυτές οι τρεις ομάδες μπορούν να ισοβαθμήσουν στους 30, αν ηττηθεί ο Άρης εντός από τον ΟΦΗ, νικήσει η Κηφισιά την ΑΕΚ και φέρει ισοπαλία στη Λιβαδειά ο Ατρόμητος. Αυτό σημαίνει ότι πλην του Λεβαδειακού θα είναι στις θέσεις 5-8 ο ΟΦΗ, τρίτος θα είναι ο Άρης που έχει την ισοβαθμία με τις άλλες δύο ομάδες και η τέταρτη θα είναι ο Ατρόμητος.

Οι Περιστεριώτες και η Κηφισιά έχουν από 4 βαθμούς στην τριπλή ισοβαθμία των συγκεκριμένων ομάδων, αλλά ο Ατρόμητος είναι καλύτερος στη συνολική διαφορά τερμάτων. Εκτός κι αν νικήσει ο Βόλος τον ΠΑΟΚ και πάει στους 31.

ΟΦΗ, Ατρόμητος, Κηφισιά. Επίσης, αυτές οι τρεις ομάδες μπορούν να ισοβαθμήσουν στους 30, αν έρθουν οι δύο πρώτοι ισοπαλία την τελευταία αγωνιστική με Άρη και Λεβαδειακό και νικήσει η Κηφισιά. Η τελευταία με 7 βαθμούς στην τριπλή ισοβαθμία μπαίνει στην οκτάδα κι ακολουθεί ο Ατρόμητος (6β.), ενώ ο ΟΦΗ μένει εκτός με 4.

Τριπλή ισοβαθμία στους 29

Ατρόμητος, ΟΦΗ, Βόλος. Αυτές οι τρεις ομάδες μπορούν να είναι μαζί στους 29 βαθμούς, αν ο ΟΦΗ χάσει από τον Άρη, ο Ατρόμητος ηττηθεί από τον Λεβαδειακό κι ο Βόλος φέρει ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ.

Ο Βόλος με 7 βαθμούς στην τριπλή ισοβαθμία θ' ακολουθήσει Λεβαδειακό και Άρη στην οκτάδα. Ο Ατρόμητος έχει 6 βαθμούς, οπότε θα μπει ως 8ος στα playoffs και θα μείνει εκτός η ομάδα της Κρήτης.

Τα αποτελέσματα των πέντε ομάδων

ΟΦΗ - Άρης 3-0

Άρης - ΟΦΗ 15/3

* Μεταξύ τους δεν μπορούν να ισοβαθμήσουν.

Άρης - Ατρόμητος 0-0

Ατρόμητος - Άρης 1-2

*Ο Άρης έχει την ισοβαθμία

Άρης - Βόλος 2-0

Βόλος - Άρης 1-1

*Ο Άρης έχει την ισοβαθμία

Ατρόμητος - ΟΦΗ 1-2

ΟΦΗ - Ατρόμητος 1-3

*Ο Ατρόμητος έχει την ισοβαθμία

Ατρόμητος - Βόλος 0-1

Βόλος - Ατρόμητος 0-3

* Ο Ατρόμητος έχει την ισοβαθμία

ΟΦΗ - Βόλος 0-1

Βόλος - ΟΦΗ 1-1

* Ο Βόλος έχει την ισοβαθμία

Κηφισιά - Άρης 0-1

Άρης - Κηφισιά 1-1

* Υπερτερεί ο Άρης

ΟΦΗ - Κηφισιά 1-3

Κηφισιά - ΟΦΗ 2-2

*Υπερτερεί η Κηφισιά

Ατρόμητος - Κηφισιά 1-2

Κηφισιά - Ατρόμητος 0-1

*Ο Ατρόμητος είναι στο -3 στη διαφορά τερμάτων, η Κηφισιά στο -7 και υπερτερούν οι Περιστεριώτες

Βόλος - Κηφισιά 1-1

Κηφισιά - Βόλος 2-0

* Υπερτερεί η Κηφισιά

Η βαθμολογία των playoffs 5-8

Να σημειωθεί ότι στα playoffs 5-8 οι βαθμοί κάθε ομάδας διαιρούνται δια δύο. Με στρογγυλοποίηση προς τα πάνω. Αυτή τη στιγμή η βαθμολογία των ομάδων που είναι στις θέσεις 5-8, αν θεωρήσουμε ότι τελείωνε έτσι το πρωτάθλημα, είναι η εξής:

1. Λεβαδειακός 20

2. Άρης 15

3. Ατρόμητος 15

4. ΟΦΗ 15

26η Αγωνιστική (19:00)

Αστέρας Aktor - Παναθηναϊκός

ΑΕΚ - Κηφισιά

Άρης - ΟΦΗ

Βόλος - ΠΑΟΚ

Λεβαδειακός - Ατρόμητος

Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός

Η βαθμολογία

1. ΠΑΟΚ 57

2. Ολυμπιακός 57

3. ΑΕΚ 57

4. Παναθηναϊκός 46

-------------------------------------

5. Λεβαδειακός 39

6. Άρης 30

7. Ατρόμητος 29

8. ΟΦΗ 29

--------------------------------------

9. Βόλος 28

10. Κηφισιά 27

11. Παναιτωλικός 25

12. ΑΕΛ Novibet 22

13. Αστέρας Τρίπολης 17

14. Πανσερραϊκός 16

