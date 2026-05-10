Ανήμερα της γιορτής της μητέρας (10/5), η ΕΠΟ ανέβασε ένα συγκινητικό βίντεο με τη βράβευση της μαμάς του Τιάγκο Νους, η οποία δάκρυσε.

Σε μια... συγκινητική κίνηση προέβη η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, με αφορμή τη σημερινή (10/5) γιορτή της μητέρας, συνδυάζοντάς το γεγονός αυτό με τη μαμά του Τιάγκο Νους.

Η κυρία Ίρμα Ρόσα Πόμπο ντε Κάμπος συγκίνησε όλη την Ελλάδα το βράδυ της 25ης Απριλίου, όταν ανέβηκε στα κάγκελα για να πανηγυρίσει μαζί με το παιδί της, το γκολ που σημείωσε κόντρα στον ΠΑΟΚ, στον τελικό Κυπέλλου που εν τέλει κατάληξε στην ομάδα της Κρήτης.

Έτσι, η ΕΠΟ αποφάσισε να βραβεύσει τη μητέρα του Νους, χαρακτηρίζοντάς τη ως Most Valuable Parent, με την ίδια να κάνει δηλώσεις στην κάμερα εμφανώς συγκινημένη.

Η αναφορά της ΕΠΟ:

«Με ένα ξεχωριστό και μοναδικό βραβείο MVP τιμήθηκε η μητέρα του Κυπελλούχου Ελλάδας Τιάγο Νους, σε μία συμβολική κίνηση της ΕΠΟ για την ανάδειξη της πιο αυθεντικής και ανθρώπινης στιγμής του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ΠΑΟΚ-ΟΦΗ: με το «Most Valuable Parent», που φιλοτέχνησε ο εικαστικός Γιάννης Μπαρτσώκας, δημιουργός της εικαστικής σειράς τού τελικού «Πάντα Εδώ»

Με ευκαιρία τη Γιορτή της Μητέρας, η συγκεκριμένη τιμητική διάκριση αποκτά ακόμη βαθύτερο συμβολισμό, καθώς υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε αθλητική επιτυχία βρίσκονται οι γονείς που στηρίζουν -υπό συνθήκες άγνωστες στο κοινό-, εμπνέουν και διαμορφώνουν χαρακτήρες.

Δείτε το video της ΕΠΟ για την κα Ίρμα-Ρόσα Πόμπο ντε Κάμπος και την ίδια να μιλά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο πριν από την επιστροφή της στην Αργεντινή».