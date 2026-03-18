Η πρώτη ενημέρωση του ΟΦΗ για τα εισιτήρια του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας, η προτεραιότητα των κατόχων διαρκείας και το μήνυμα για νέα... απόβαση.

Σε ρυθμούς τελικού Κυπέλλου Ελλάδας αρχίζει να κινείται ο «οργανισμός» ΟΦΗ. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων για το μεγάλο «ραντεβού» με τον ΠΑΟΚ, κάτι που εξαρτάται από την πλευρά των διοργανωτών, δηλαδή την ΕΠΟ και μένει να φανεί αν τα «μαγικά χαρτάκια» θα κυκλοφορήσουν αυτή την εβδομάδα ή αρχές της επόμενης.

Οι Κρητικοί εξέδωσαν την πρώτη τους ενημέρωση ενόψει της κυκλοφορίας των εισιτηρίων, ώστε οι Ομιλίτες να είναι έτοιμοι για να κλείσουν τη θέση τους το συντομότερο δυνατό. Όπως είναι λογικό οι κάτοχοι διαρκείας του ΟΦΗ θα έχουν προτεραιότητα για 48 ώρες και κάθε ένας θα έχει δικαίωμα αγοράς συνολικά δύο εισιτηρίων, κάτι που δεν ισχύει για τα παιδικά εισιτήρια διαρκείας.

Μετά τις πρώτες 48 ώρες, εννοείται ότι δεν θα είναι ελεύθερα προς όλους τα εισιτήρια που θα μείνουν, αλλά θα μπουν κάποιες συγκεκριμένες δικλίδες που θα εξασφαλίζουν ότι τα εισιτηρια θα πάνε σε φιλάθλους του ΟΦΗ. Oι λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές με νεότερη ανακοίνωση του Ομίλου.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, οι επόμενοι που θα εχουν προτεραιότητα θα ειναι όσοι αγόρασαν εισιτήριο πέρυσι στον περσινό τελικό, για να διευκολυνθούν οι φίλοι της ομάδας εκτός Κρήτης.

Παράλληλα οι Κρητικοί έστειλαν μήνυμα για νέα... απόβαση, μετά την περσινή μετακίνηση στο ΟΑΚΑ. Θυμίζουμε πως η ΕΠΟ έδωσε διορία στον ΟΦΗ να διαθέσει 6.800 εισιτήρια για τον τελικό του Κυπέλλου μέχρι τις 10 Απριλίου, ώστε να μη χάσει περίπου 1.000 εισιτήρια, τα οποία θα διατεθούν στον έτερο φιναλίστ, ΠΑΟΚ.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να αρχίσει η διάθεση των εισιτηρίων του Τελικού Κυπέλλου Ελλάδας 2026, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, στο Πανθεσσαλικό στάδιο (25/4, 20:30).

Προκειμένου να είναι απόλυτα προετοιμασμένος ο κόσμος του ΟΦΗ και να μη χαθεί χρόνος από τη στιγμή που τεθούν προς πώληση τα εισιτήρια του αγώνα, κάνουμε γνωστά τα παρακάτω:

1) Οι κάτοχοι Εισιτηρίων Διαρκείας 2025-26 θα έχουν προτεραιότητα αγοράς για 48 ώρες.

2) Κάθε κάτοχος Εισιτηρίου Διαρκείας 2025-26 θα έχει δικαίωμα αγοράς συνολικά 2 εισιτηρίων στον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας. *Δεν ισχύει για τα δωρεάν παιδικά Εισιτήρια Διαρκείας.

Προσοχή: Προτρέπουμε τους κατόχους Εισιτηρίων Διαρκείας της ομάδας μας, μέχρι τη στιγμή που θα τεθούν προς διάθεση τα Εισιτήρια του Τελικού, να έχουν ήδη συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται (Ονοματεπώνυμα και ΑΜΚΑ για τα δύο Εισιτήρια που δικαιούνται), προκειμένου να γίνει η διαδικασία όσο το δυνατόν πιο άμεσα.

Μετά την περσινή «απόβαση» των Κρητικών στο Ολυμπιακό στάδιο, πάμε για μια νέα «απόβαση», αυτή τη φορά στο Πανθεσσαλικό στάδιο, για να δείξουμε σε όλους τη δύναμή μας!».