Η αποστολή του ΟΦΗ για τον αγώνα με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη για την 4η αγωνιστική των Play Off 5-8 της Stoiximan Super League.

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς της Κυριακής (10/5, 17:00) με αντίπαλο τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Θυμίζουμε πως από τη στιγμή που οι Κρητικοί κατέκτησαν το Κύπελλο Ελλάδας τα Play Off 5-8 της Stoiximan Super League έχουν... διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς η 5η θέση πλέον δεν έχει ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Το ευχάριστο νέο για τον Χρήστο Κόντη είναι η συμμετοχή του Κωνσταντίνου Κωστούλα στην αποστολή. Ο νεαρός στόπερ τις προηγούμενες μέρες είχε ταλαιπωρηθεί από ενοχλήσεις στο γόνατο, όμως στην τελευταία προπόνηση συμμετείχε κανονικά και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του προπονητή του.

Από εκεί και πέρα, ο Μπόρχα Γκονθάλεθ είναι σε διαδικασία επιστροφής, καθώς πλέον ακολουθεί μέρος της προπόνησης, ενώ ο Γιάννης Χριστόπουλος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Εκτός αποστολής έμειναν ο Βούκοτιτς και οι νεαροί Καλαφάτης, Καινουργιάκης, Κοντεκάς, Χνάρης.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Αθανασίου, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Πουγγουρας, Κωστούλας, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβιτς, Κανελλόπουλος, Νέιρα, Ρομάνο, Φούντας, Σενγκέλια, Νους, Θεοδοσουλάκης, Σαλσέδο, Ισέκα.