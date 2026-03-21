Ολυμπιακός: Έχει χάσει 9 βαθμούς κι έχει κερδίσει 4 φορές μετά το 90’!

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για το κυριότερο πρόβλημα στον Ολυμπιακό ενόψει του επόμενου αγώνα του.

Μας αρέσει δεν μας αρέσει, κεντρικό πρόσωπο του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Λάρισα, πριν αυτός ξεκινήσει, είναι ο προπονητής της φιλοξενούμενης ομάδας!

Βλέπετε, ο Σάββας Παντελίδης είναι ένας προπονητής που επανειλημμένως έχει κόψει βαθμούς από τον Ολυμπιακό, ενώ και τις περισσότερες φορές που έχει χάσει, αυτό έχει συμβεί με γκολ μετά το 90ο λεπτό! Κι όχι σε λιγοστά παιχνίδια, όλα αυτά, αλλά σε βάθος πάνω από μίας δεκαετίας! Έχει βρει τον τρόπο, μα με οργανωμένη άμυνα και αντεπιθέσεις, μα με «πούλμαν», μα παρουσιάζοντας σκληροτράχηλες ομάδες, αυτό ισχύει και ουδείς μπορεί να του το αφαιρέσει.

Τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους…

13.12.2014 Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 1-2 με νικητήριο γκολ του Μήτρογλου στο 91

16.9.2017 Ολυμπιακός-Αστέρας 1-1 με ισοφάριση από γκολ του Τζούρτζεβιτς στο 94’

28.1.2018 Αστέρας-Ολυμπιακός 1-1

16.9.2018 Ολυμπιακός-Αστέρας 2-1 με νικητήριο γκολ του Νάτχο στο 92’

9.2.2020 Ατρόμητος-Ολυμπιακός 0-1 με νικητήριο γκολ του Χασάν στο 90’

27.10.2024 Αστέρας-Ολυμπιακός 1-0

2.2.2025 Ολυμπιακός-Αστέρας 1-1

23.8.2025 Ολυμπιακός-Αστέρας 2-0 με γκολ του Γιαζίτσι στο 93’ και του Ελ Κααμπί στο 97’

Μιλάμε για οκτώ παιχνίδια σε διάστημα 11 ετών. Από αυτά, ο Παντελίδης στα τέσσερα έκοψε εννιά βαθμούς από τον Ολυμπιακό και στα άλλα τέσσερα έχασε με γκολ από το 90’ έως το 93’!!! Κι ακόμη και σε ένα ματς που ήρθε ισόπαλο, ισοφαρίστηκε από γκολ στο 94΄!

Με τον Παντελίδη λοιπόν η συντριπτική πλειοψηφία των αγώνων του με τον Ολυμπιακό γίνονται δράματα. Πολλές φορές με κακό για τον Ολυμπιακό τέλος και άλλες τόσες φορές με καλό τέλος. Με τον Μεντιλίμπαρ να τον έχει αντιμετωπίσει τρεις φορές, με τον Αστέρα, και να έχει διαδοχικά ήττα 0-1, ισοπαλία 1-1 και νίκη 2-0 με γκολ στο 93΄ και στο 97’!!!

Φαντάζομαι ότι αυτή τη φορά θα είναι πιο έτοιμος, ώστε να μην έχουμε πάλι δράματα!

Άσχετο: Κάποιοι παίκτες του Ολυμπιακού, αντί να μουρμουρίζουν επειδή δεν παίζουν όσο θα ήθελαν, καλύτερα θα ήταν να βάλουν τα δυνατά τους, να προπονηθούν σωστά και να προετοιμαστούν με καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε όταν παίζουν να έχουν καλή κι όχι κακή εικόνα. Με την γκρίνια κανείς δεν κέρδισε. Σίγουρα δε όχι η ομάδα.

Έπρεπε να τα είχα γράψει αυτά από την αρχή της εβδομάδας, αλλά τέλος πάντων. Αναφέρομαι σε κάποια σχόλια για το παιχνίδι ΟΦΗ-Ολυμπιακός 0-3. Ότι και καλά δηλαδή ο ΟΦΗ δεν ήταν ανταγωνιστικός όσο έπρεπε κι άλλα τέτοια. Μιλάμε για τον ΟΦΗ, που στο φετινό πρωτάθλημα έχασε και τα οκτώ παιχνίδια του από τους τέσσερις μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κι όχι μόνο από τον Ολυμπιακό (0-3, 0-3), τον ΠΑΟΚ (0-3, 1-2) και την ΑΕΚ (1-2, 0-1), αλλά κι από τον Παναθηναϊκό (1-4, 0-2). Δηλαδή, πείραξε ότι ο ΟΦΗ έφαγε έξι γκολ από τον Ολυμπιακό, αλλά όταν έφαγε έξι γκολ από τον ΠΑΟ και πέντε από τον ΠΑΟΚ και τέσσερα από την ΑΕΚ, ήταν όλα καλά…

Το πράγμα με τον φετινό ΟΦΗ είναι απλό. Στο πρωτάθλημα αποδείχθηκε εύκολη λεία για όλους. Να θυμίσω ότι και στην ήττα του 1-2 από τον ΠΑΟΚ, έχανε 0-2 κι απλά μείωσε στο τέλος. Στην ήττα του 1-2 από την ΑΕΚ γλίτωσε την τριάδα κι εκεί, από χαμένο πέναλτι του Γιόβιτς. Ακόμη και στην ήττα του 0-1 στο άλλο ματς με την ΑΕΚ πάλι γλίτωσε τριάρα, καθώς η ΑΕΚ είχε δύο ακυρωμένα γκολ.

Αντίθετα, στα παιχνίδια νοκ άουτ ο ΟΦΗ ήταν πολύ σκληρό καρύδι. Έτσι κέρδισε 1-0 την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια για το Κύπελλο, έτσι ήταν 0-0 στο 90λεπτο με τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο για το Σούπερ Καπ, το οποίο έχασε στην παράταση κατά βάση από ένα τυχερό πέναλτι. Αυτή είναι η όλη πραγματικότητα φέτος με τον ΟΦΗ και τους μεγάλους. Και θα το δούμε, πιστεύω, και στον τελικό του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στο Βόλο. Πιστεύω ότι ο ΟΦΗ θα είναι ανταγωνιστικός.

