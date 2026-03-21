Ο έμπειρος Πορτογάλος winger έχει ήδη δώσει το στίγμα του σε σχέση με την παραμονή του στην ομάδα του Ολυμπιακού και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε είχε από τον πρώτο του καιρό στον Ολυμπιακό το προσωνύμιο του Superman. Ο έμπειρος εξτρέμ διανύει σε αυτήν την φάση την τρίτη του θητεία στους Πειραιώτες ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών στην ιστορική πορεία αλλά και κατάκτηση του Conference League.

Παρότι η σεζόν δεν έχει τελειώσει ο Ποντένσε είναι ήδη ξεκάθαρος. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται με τα χρώματα των Ερυθρόλευκων και ενώ φέτος ήταν μία σεζόν όπου αντιμετώπισε θέματα τραυματισμών και ετοιμότητας γενικότερα. Ρήτρα αγοράς για εκείνον δεν υπάρχει από την Αλ Σαμπάμπ.

Υπάρχουν όμως πολύ καλές σχέσεις του Ολυμπιακού και με την πλευρά του παίκτη αλλά και με τον σύλλογό του. Την ομάδα στην οποία ανήκει και από όπου έκλεισε ως δανεικός στον Ολυμπιακό.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε είναι πρώτος σε ασίστ στον Ολυμπιακό ως προς το Πρωτάθλημα με 5 ασίστ σε 16 αγώνες. Οι συμπαίκτες του που είναι 2οι στην σχετική λίστα έχουν 3.

Αυτό που πρακτικά μένει είναι ένας τελικός κύκλος συζητήσεων των εμπλεκομένων πλευρών προκειμένου να φανεί εάν θα προκύψει οριστικό deal. Να τονιστεί βέβαια εδώ ότι ασχέτως της τελικής κατάληξης αυτού του story ο Ολυμπιακός είναι ιδιαίτερα πιθανό να ψαχτεί για τουλάχιστον έναν νέο εξτρέμ για το καλοκαίρι. Ο Ποντένσε φέτος με τους Πειραιώτες έχει 2 γκολ και 8 ασίστ σε 28 αγώνες.

