Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά θα αγωνιστεί σε φιλικό της Μαυριτανίας σε φιλικό με την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι στο «Μπομπονέρα».

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά είναι σταθερό μέλος και πρωταγωνιστής της εθνικής ομάδας της Μαυριτανίας. Ο διεθνής εξτρέμ της ΑΕΚ κλήθηκε στο αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα στο πλαίσιο της διακοπής του Μαρτίου, όπου θα αγωνιστεί σε ιδιαίτερο παιχνίδι.

Ο ακραίος επιθετικός του Δικεφάλου στις 27 Μαρτίου θα παίξει στο Μπουένος Άιρες και στο «Λα Μπομπονέρα» κόντρα στην πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή. Μάλιστα στην αφίσα του αγώνα που δημοσίευσε η Ομοσπονδία της Μαυριτανίας είναι ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά και ο Λιονέλ Μέσι!

Ο 27χρονος winger θα είναι με την εθνική τους από τις 23 έως τις 31 Μαρτίου και εν συνεχεία θα επιστρέψει στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς ενόψει της πρεμιέρας των Play Off στις 5 Απριλίου.

Ο Κοϊτά μετράει 22 εμφανίσεις με το εθνόσημο, έχοντας τρία γκολ, ενώ «τρέχει» εξαιρετική σεζόν με τον Δικέφαλο στο στήθος έχοντας 43 συμμετοχές, με 7 γκολ και 3 ασίστ.