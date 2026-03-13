Πήλιος στο Gazzetta: «Ποιος μπορεί να σου πει ότι δεν μπορείς να το πάρεις;»

Ο Σταύρος Πήλιος μίλησε στο Gazzetta μετά το 0-4 στη Σλοβενία και υποστήριξε πως η ΑΕΚ μπορεί να κάνει όνειρα για μεγάλα πράγματα, συνεχίζοντας όμως με συγκέντρωση και σοβαρότητα. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΣΕΛΙΕ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ.

Η ΑΕΚ διέλυσε την Τσέλιε στη Σλοβενία με 0-4 και καθάρισε με εμφατικό τρόπο την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League. Οι κιτρινόμαυροι του Μάρκο Νίκολιτς μπήκαν ασυγκράτητοι και παρέσυραν με την ορμή τους την Τσέλιε, παίρνοντας το προβάδισμα νωρίς πριν ακολουθήσει στη συνέχεια η καταιγίδα.

Οι παίκτες της ΑΕΚ πήραν απόλυτα το μήνυμα του Νίκολιτς, ο οποίος είχε τονίσει πριν το ματς ότι κανείς δεν τον είχε πάρει στα σοβαρά για την Τσέλιε, αναφερόμενος στην ήττα του Οκτωβρίου για τη League Phase. Ο Σταύρος Πήλιος μιλώντας στο Gazzetta από τη μικτή ζώνη του γηπέδου της Τσέλιε μετά το παιχνίδι τόνισε ότι παρά το ευρύ σκορ η ΑΕΚ πρέπει να παραμείνει σοβαρή και συγκεντρωμένη.

«Είπαμε ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τι έγινε στο πρώτο παιχνίδι εδώ και το δείξαμε. Μπήκαμε από το πρώτο λεπτό σοβαροί. Προηγηθήκαμε νωρίς, ήρθαν και τα υπόλοιπα γκολ και είμαστε πολύ χαρούμενοι για το αποτέλεσμα. Δεν πρέπει να μας εφησυχάζει αυτό. Πρέπει να είμαστε σοβαροί. Πρώτα με τον Ατρόμητο και μετά στον επαναληπτικό γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ποδόσφαιρο είναι και πρέπει να είμαστε πάλι συγκεντρωμένοι», ανέφερε αρχικά ο Πήλιος και πρόσθεσε:

«Είχαμε πει ότι έπρεπε να είμαστε σοβαροί από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό. Προηγηθήκαμε νωρίς, εκμεταλλευτήκαμε τις αντεπιθέσεις πολύ καλά. Ξέραμε ότι ήταν το αδύναμο σημείο της Τσέλιε. Το είχαμε διαβάσει το man to man, είχαμε πει ότι ήταν το μεγάλο μας όπλο και έπρεπε να το κάνουμε. Θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και περισσότερα γκολ σε κάποιες φάσεις αλλά και το 4-0 είναι πολύ καλό αποτέλεσμα».

«Δεν πρέπει να μας εφησυχάζει το σκορ, συνεχίζουμε με σοβαρότητα»

Τώρα η ΑΕΚ στρέφει την προσοχή της στον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για να παραμείνει στην κορυφή στο πρωτάθλημα, με τον Πήλιο να τονίζει:

«Δεν πρέπει να σταματήσουμε, δεν πρέπει να μας εφησυχάζει αυτό το αποτέλεσμα. Η Τσέλιε και στο 2-0 και στο 3-0 ήταν μέσα στο παιχνίδι. Λέγαμε ότι ήταν επικίνδυνη ομάδα και ότι έπρεπε να προσέχουμε. Πρώτα όμως κοιτάμε τον Ατρόμητο, να είμαστε σοβαροί, να κερδίσουμε μέσα στο Περιστέρι και μετά πάλι στον επαναληπτικό να καθαρίσουμε την πρόκριση με σοβαρότητα».

Όσο για το που μπορεί να φτάσει η ΑΕΚ στο φετινό Conference League; Ο ίδιος πριν το παιχνίδι είχε πει ότι στόχος είναι η ομάδα να πάει όσο πιο μακριά γίνεται και δεν έκρυψε ότι μπορεί να κάνει όνειρα για να φτάσει ως τον τελικό και γιατί όχι να μην κατακτήσει και το τρόπαιο.

«Ποιος μπορεί να σου πει ότι δεν μπορείς να το πάρεις; Αν είμαστε σοβαροί, αν κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και μπαίνουμε όπως πρέπει να μπούμε δεν έχουμε να φοβόμαστε κανέναν και μπορούμε να φτάσουμε ως τον τελικό και γιατί όχι να το κατακτήσουμε το Conference. Αυτός είναι ο στόχος εννοείται. Δηλαδή είμαστε εδώ απλά για να υπάρχουμε και να παίζουμε όμορφο ποδόσφαιρο και να κερδίζουμε; Αλλά πρώτα βήμα – βήμα, να είμαστε σοβαροί πάλι στη ρεβάνς και να δούμε που μπορούμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται».