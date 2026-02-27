Πήλιος: Θα παίξει στην εθνική Αλβανίας επαναφέροντας το επίθετο με το οποίο γεννήθηκε
Τον περασμένο Νοέμβριο, η αλβανική ιστοσελίδα «vetemsport» είχε αναφέρει ότι ο Σταύρος Πήλιος θα κληθεί στην εθνική ομάδα της Αλβανίας, με τον ίδιο τον παίκτη της ΑΕΚ να είναι θετικός στο ενδεχόμενο του να εκπροσωπήσει την χώρα από όπου έλκει την καταγωγή του.
0 24χρονος μπακ έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, ωστόσο κατείχε μόνο αλβανικό διαβατήριο μέχρι να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια. Παράλληλα, μέσα από αυτήν τη διαδικασία ο ίδιος άλλαξε το επίθετό του, το οποίο στο παρελθόν ήταν «Πίλο».
Ιστοσελίδα της γειτονικής μας χώρας, αναφέρει σε πρόσφατο δημοσίευμά της ότι ο παίκτης της Ένωσης, που κατάγεται από το χωριό της ελληνικής μειονότητας Φίνικ στο Ντελβίν, έχει αποφασίσει να παίξει πράγματι με την εθνική Αλβανίας, επιλέγοντας μάλιστα να αναγράφεται στη φανέλα του το πρώτο του επίθετο, το οποίο δεν κράτησε μόλις πήρε το ελληνικό διαβατήριο.
Ο αριστερός μπακ αναμένεται να βρεθεί στις κλήσεις του Σιλβίνιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Μάρτιο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Ο Πήλιος φέτος έχει παίξει συνολικά 29 ματς για την ΑΕΚ, έχοντας παράλληλα μοιράσει τέσσερις ασίστ.
Stavros Pilios do mbajë mbiemrin Pilo në fanellen e kombëtares - ashtu e ka në pasaportë shqiptare— AlbanianScout (@albanianscout) February 26, 2026
Mbrojtesi i majtë pritet të ftohet muajin e ardhshem. 25 vjeçari është nga minoriteti grek në Gjirokaster
- ALBANIA TEAM - pic.twitter.com/Eg02n5OmpT
