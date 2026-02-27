Ο Σταύρος Πήλιος θα βρεθεί στις κλήσεις του Σιλβίνιο για την εθνική Αλβανίας, κρατώντας το επίθετο «Πίλο».

Τον περασμένο Νοέμβριο, η αλβανική ιστοσελίδα «vetemsport» είχε αναφέρει ότι ο Σταύρος Πήλιος θα κληθεί στην εθνική ομάδα της Αλβανίας, με τον ίδιο τον παίκτη της ΑΕΚ να είναι θετικός στο ενδεχόμενο του να εκπροσωπήσει την χώρα από όπου έλκει την καταγωγή του.

0 24χρονος μπακ έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, ωστόσο κατείχε μόνο αλβανικό διαβατήριο μέχρι να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια. Παράλληλα, μέσα από αυτήν τη διαδικασία ο ίδιος άλλαξε το επίθετό του, το οποίο στο παρελθόν ήταν «Πίλο».

Ιστοσελίδα της γειτονικής μας χώρας, αναφέρει σε πρόσφατο δημοσίευμά της ότι ο παίκτης της Ένωσης, που κατάγεται από το χωριό της ελληνικής μειονότητας Φίνικ στο Ντελβίν, έχει αποφασίσει να παίξει πράγματι με την εθνική Αλβανίας, επιλέγοντας μάλιστα να αναγράφεται στη φανέλα του το πρώτο του επίθετο, το οποίο δεν κράτησε μόλις πήρε το ελληνικό διαβατήριο.

Ο αριστερός μπακ αναμένεται να βρεθεί στις κλήσεις του Σιλβίνιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Μάρτιο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Ο Πήλιος φέτος έχει παίξει συνολικά 29 ματς για την ΑΕΚ, έχοντας παράλληλα μοιράσει τέσσερις ασίστ.