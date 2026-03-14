Οι παίκτες των 14 ομάδων της Stoiximan Super League που είναι στο όριο των καρτών και εάν κιτρινιστούν θα χάσουν την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας.

Δυο «στροφές» απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League και με εξαίρεση την τετράδα των Play Off 1-4 τα υπόλοιπα... παίζονται. Η πρωτιά, οι τρεις ομάδες που θα ακολουθήσουν τον Λεβαδειακό στο 5-8 και φυσικά οι διαφορές στη «μάχη» της παραμονής.

Ένας παράγοντας που πρέπει να προσμετρήσουν οι ομάδες της Super League είναι ο... κίτρινος πυρετός. Οι παίκτες που είναι στο όριο και κιτρινιστούν στα ματς της 25ης αγωνιστικής θα χάσουν αυτόματα το φινάλε της κανονικής διάρκειας, ενώ όσοι δουν κάρτα την τελευταία αγωνιστική θα χάσουν το πρώτο ματς Play Off ή Play Out. Θυμίζουμε πως στα «μίνι» πρωταθλήματα μηδενίζονται οι κάρτες.

Το Gazzetta σας παραθέτει τους παίκτες των 14 «μονομάχων» που είναι στο όριο των καρτών, είτε με πέντε είτε με δύο κάρτες. Φυσικά κάποιοι εξ αυτών είναι ούτως ή άλλως εκτός αυτό το διάστημα, όμως τους καταγράφουμε για το... τυπικό.

Η σειρά της λίστας είναι με βάση την τρέχουσα βαθμολογία της Stoiximan Super League.

ΑΕΚ

Φιλίπε Ρέλβας 5

Ορμπελίν Πινέδα 5

Τζέιμς Πένραϊς 5

Αμπουμπακαρί Κοϊτά 5

Θωμάς Στρακόσα 2

Μπάρναμπς Βάργκα 2

Ρόμπερτ Λιούμπισιτς 2

Σταύρος Πήλιος 2

ΠΑΟΚ

Αντρίγια Ζίβκοβιτς 5

Τάισον 2

Γιώργος Γιακουμάκης 2

Αντώνης Τσιφτσής 2

Μαντί Καμαρά 2

Χρήστος Ζαφείρης 2

Αλεσάντρο Μπιάνκο 2

Ολυμπιακός

Αγιούμπ Ελ Καμπί 2

Ζουλιέν Μπιανκόν 2

Κοστίνια 2

Φρανσίσκο Ορτέγα 2

Λορέντσο Σιπιόνι 2

Χρήστος Μουζακίτης 2

Σαντιάγκο Έσε 2

Παναθηναϊκός

Φίλιπ Τζούρισιτς 5

Αχμέντ Τουμπά 2

Ίνγκι Ίνγκασον 2

Μανώλης Σιώπης 2

Γιώργος Κυριακόπουλος 2

Σίριλ Ντέσερς 2

Γιάννης Κώτσιρας 2

Λεβαδειακός

Γκιγέρμο Μπάλτσι 5

Χόρντουε Μάγκνουσον 2

Τζοέλ Άμπου Χάνα 2

ΟΦΗ

Έντι Σαλσέδο 5

Λεβάν Σενγκέλια 2

Ταξιάρχης Φούντας 2

Άρης

Άλβαρο Τεχέρο 5

Ούρος Ράτσιτς 5

Κώστας Γαλανόπουλος 2

Νόα Φαντιγκά 2

Μάρτιν Χόγκλα

Γιάννης Γιαννιώτας 2

Nόα Σούντμπεργκ 2

Μιχάλης Παναγίδης 2

Ατρόμητος

Κίνι 5

Δημήτρης Τσακμάκης 5

Στίβεν Τσούμπερ 2

Γιώργος Παπαδόπουλος 2

Παναγιώτης Τσαντίλας 2

Βόλος

Γιάννης Κάργας 8

Νούριο Φορτούνα 5

Ναμπίλ Μακνί 5

Χουάνπι 2

Κάρλες Σόρια 2

Χουάν Ουρτάδο 2

Ματίας Γκονζάλες 2

Παναιτωλικός

Λαζάρ Κόγιτς 5

Ουνάι Γκαρσία 2

Κόστα Άλεξιτς 2

Φάρλεϊ Ρόσα 2

Αλεξάντρου Ματσάν 2

Χόρχε Αγκίρε 2

Κηφισιά

Τζέρεμι Αντόνισε 5

Τσε Νούνελι 5

Χόρχε Πόμπο 5

Λαζάρ Αμανί 5

Άλεξ Πέτκοφ 2

Λουτσιάνο Μαϊντάνα 2

Ζέρσον Σόουζα 2

Σεΐκ Ουμάρ Κονατέ 2

ΑΕΛ Novibet

Άνχελο Σαγάλ 5

Σάββας Μούργος 5

Ιβάν Μασόν 2

Νίκος Μελίσσας 2

Ντίλαν Μπατουμπινσικά 2

Ερίκ Φεριγκρά 2

Αστέρας AKTOR

Κωνσταντίνος Πομόνης 5

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλόπουλος 5

Ρόμπερτ Ιβανόφ 5

Φεντερίκο Μακέντα 2

Νικολάι Άλχο 2

Νίκος Παπαδόπουλος 2

Φάνης Τζανδάρης 2

Δημήτρης Εμμανουηλίδης 2

Κάλβιν Κετού 2

Χουλιάν Μπαρτόλο 2

Νικολάς Γκιοακίνι 2

Πανσερραϊκός

Αντρέι Ιβάν 5

Βέρνον Ντε Μάρκο 5

Φρανσίσκο Τιναλίνι 2

Βόλνεϊ 2

Άλεξ Τεϊσέιρα 2

Πασχάλης Στάικος 2

Ζήσης Χατζηστραβός 2

Γιάννης Δοϊρανλής 2

Μάριος Σοφιανός 2

Οι τιμωρημένοι της τελευταίας αγωνιστικής

ΑΕΚ

Ραζβάν Μαρίν

ΑΕΛ Novibet

Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος

Θεοχάρης Ηλιάδης

Νταβίντ Κρίστιαν Ολαφσον

Άρης

Χάμζα Μεντίλ

Ατρόμητος

Σαμουέλ Μουτουσαμί

Βόλος

Γιάννης Μπουζούκης

Μαξιμιλιάνο Κόμπα

Κηφισιά

Τιμίμπερε Τζόνσον Έμπο

Λεβαδειακός

Κωνσταντίνος Γκούμας

Ολυμπιακός

Παναγιώτης Ρέτσος

ΟΦΗ

Νίκος Μαρινάκης

Παναθηναϊκός

Σωτήρης Κοντούρης

ΠΑΟΚ

Λούκα Ιβανούσετς

Τελευταία αγωνιστική Stoiximan Super League

Κυριακή 22 Μαρτίου, 19:00