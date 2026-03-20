ΠΑΟΚ: Ξανά μέρος της προπόνησης ο Γιακουμάκης - Συνεχίζουν θεραπεία οι Ζίβκοβιτς, Κένι

Με το βλέμμα στραμμένο στην αναμέτρηση της Κυριακής (22/3) απέναντι στο Βόλο συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ το πρωί της Παρασκευής (20/3) στη Νέα Μεσημβρία, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει δουλειά σε όλους τους τομείς.

Η μέρα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, ακολούθησαν ασκήσεις τακτικής, που αφορούσαν τόσο την επιθετική, όσο και την αμυντική προσέγγιση του επικείμενου αγώνα, ενώ στο φινάλε διεξήχθη και οικογενειακό δίτερμα.

Τα θετικά για τον Ραζβάν Λουτσέσκου ήρθαν από την επιστροφή του Γιώργου Γιακουμάκη, ο οποίος ακολούθησε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τζόντζο Κένι υποβλήθηκαν σε θεραπεία και παραμένουν εκτός.

Η προετοιμασία του Δικεφάλου θα συνεχιστεί το Σάββατο (21/03) με προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για τις 10:45 στη Νέα Μεσημβρία και το απόγευμα θα αναχωρήσει οδικώς για Βόλο.