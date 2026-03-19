Ολυμπιακός: Έμειναν λιγότερα από 700 εισιτήρια για το ματς με ΑΕΛ Novibet
Η ελληνική Λίγκα μπαίνει σε κρίσιμη καμπή και ενώ οι φίλαθλοι της ομάδας του Ολυμπιακού συνεχίζουν δυναμικά να στηρίζουν την αγαπημένη τους ομάδα. Και αυτό ώστε να κλείσει την τελευταία «στροφή» της κανονικής διάρκειας στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, πριν από την έναρξη των play offs. Τρεις ημέρες πριν το Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet έχουν μείνει πλέον πιο λίγα από 700 εισιτήρια.
Ο κόσμος των Πειραιωτών εδώ και περίπου 2 χρόνια κάνει το ένα sold out πίσω από το άλλο. Αυτό το στοιχείο δείχνει το πόσο κοντά στον σύλλογο εξακολουθεί να βρίσκεται.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
