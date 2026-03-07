Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν sold out για το ντέρμπι της Κυριακής (8/3, 21:00) με τον ΠΑΟΚ.

Κατάμεστο για ακόμη μια φορά θα είναι το «Γ. Καραϊσκάκης», με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται το βράδυ της Κυριακής (8/3, 21:00) τον ΠΑΟΚ, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε στην κανονική περίοδο της Superleague.

Οι δυο ομάδες μαζί με την ΑΕΚ «συγκατοικούν» στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας 53 πόντους, κάτι που κάνει το συγκεκριμένο ντέρμπι ακόμη πιο ενδιαφέρον, αφού πιθανότατα θα αλλάξουν οι ισορροπίες.

Ότι και αν συμβεί στο γήπεδο πάντως, το μόνο βέβαιο είναι πως η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει στο πλάι τον 12ο παίκτη της, τον κόσμο, αφού για άλλη μια φορά εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια. Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε sold out ενόψει της αναμέτρησης που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.