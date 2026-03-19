Την περίπτωση του Σοφιάν Άμραμπατ, αδερφού του πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Νορντίν και προσεχή αντίπαλο του Παναθηναϊκού απόψε (19/3, 22:00) στο Europa League, φαίνεται να εξετάζει ο Ολυμπιακός.

Μια αγωνιστική πριν το φινάλε στην κανονική διάρκεια της Stoiximan Superleague, οι «ερυθρόλευκοι» κάνουν τα πλάνα τους για τη νέα σεζόν, με τον Κώστα Φορτούνη πολύ κοντά στην επιστροφή του.

Πέραν αυτού, όπως αναφέρει ο Τούρκος ρεπόρτερ, Εκρέμ Κονούρ, στο τραπέζι των Πειραιωτών βρίσκεται και πάλι ο Άμραμπατ, που απασχόλησε και σε προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους. Ο Μαροκινός χαφ αυτή τη στιγμή είναι δανεικός από τη Φενέρμπαχτσε στη Ρεάλ Μπέτις, με την οποία έχει καταγράψει 17 συμμετοχές σε Ισπανία και Ευρώπη, έχοντας και ένα γκολ.

Όπως γράφει ο Κονούρ, την περίπτωση του 29χρονου «βλέπει» και η Βιγιαρεάλ.