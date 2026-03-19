Σε σοκάρει το Champions League, αλλά κι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ σκληρό καρύδι

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta καποια πράγματα για τον Ολυμπιακό και το φινάλε της σεζόν, με αφορμή τα χθεσινά παιχνίδια του Champions League!

Φτάσαμε λοιπόν στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ. Όπου μεταξύ άλλων βλέπουμε τα τρία θηρία που αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός στη league phase της διοργάνωσης, τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Μπαρτσελόνα και την Άρσεναλ-που μόλις απέκλεισε μία ακόμη αντίπαλο στην πορεία των «ερυθρόλευκων», την Μπάγερ Λέβερκουζεν.

Χθες βράδυ ξεχώρισε ως σκορ το απίστευτο 7-2 της Μπαρτσελόνα επί της Νιούκαστλ. Οκ, Μπαρτσελόνα είναι, Καμπ Νου είναι, αλλά μιλάμε και για ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ, που πέρυσι τερμάτισε 5η και φέτος είναι 9η, αλλά διεκδικεί τουλάχιστον μία θέση στην Ευρώπη και για τη νέα σεζόν. Και με αφορμή αυτό το εκπληκτικό 7-2 σκέφτηκα την επίσκεψη του Ολυμπιακού φέτος στη Βαρκελώνη, με τη βαριά ήττα του με 1-6. Με τη διαφορά, βέβαια, ότι η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έπαιζε με 10 παίκτες από το 57ο λεπτό στην πιο άδικη ίσως αποβολή ever που είχε σε αυτή τη διοργάνωση. Με το σκορ εκείνη την στιγμή στο εύθραυστο 2-1. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά στο 68’ δόθηκε κι ανύπαρκτο πέναλτι εις βάρος του Τζολάκη κι έγινε και το 1-3.

Κοιτάξτε, το Τσάμπιονς Λιγκ, πόσο δε μάλλον στη νέα του εκδοχή, είναι πολύ σκληρό. Μπορεί να υπάρξουν βραδιές που θα σε διαλύσει. Είδαμε ότι στα πρώτα νοκ άουτ που ολοκληρώθηκαν χθες βράδυ, η Αταλάντα έφαγε συνολικά 10 γκολ από την Μπάγερν! Η Τσέλσι οκτώ από την Παρί Σεν Ζερμέν, η Τότεναμ εφτά από την Ατλέτικο Μαδρίτης και η Μάντσεστερ Σίτι πέντε από τη Ρεάλ Μαδρίτης! Τι να λέμε τώρα.

Οι πεντάρες κι οι εξάρες κι οι εφτάρες «σφυρίζουν». Τώρα, Σπόρτινγκ-Μπόντο 5-0. Στα ενδιάμεσα νοκ άουτ Γαλατασαράϊ-Γιουβέντους 5-2 και Γκαραμπάγκ-Νιούκαστλ 1-6. Στη league phase είχαμε δει Ρεάλ-Μονακό 6-1, Λίβερπουλ-Γκαραμπάγκ 6-0, Άϊντραχτ-Λίβερπουλ 1-5, Τσέλσι-Άγιαξ 5-1, PSV-Νάπολι 6-2, Λέβερκουζεν-Παρί Σεν Ζερμέν 2-7, Καϊράτ-Ρεάλ 0-5, Ατλέτικο-Άϊντραχτ 5-1, Άιντραχτ-Γαλατασαράϊ 5-1.

Σε σοκάρει το Τσάμπιονς Λιγκ με τα αποτελέσματα του. Κι εδώ ακριβώς ερχόμαστε στον Ολυμπιακό. Με την επιτυχία της ομάδας του Μεντιλίμπαρ να είναι ότι αποδείχθηκε πολύ σκληρό καρύδι σε μία τόσο δύσκολη διοργάνωση. Μόνο σε ένα από τα δέκα παιχνίδια της, το σκορ ξέφυγε. Κι αυτό με παίκτη λιγότερο, και πανάδικα, για πάνω από 35 λεπτά. Με αντίπαλο ολόκληρη Μπαρτσελόνα, εκτός έδρας. Ακόμη κι όταν έφαγε τέσσερα από τη Ρεάλ και τον Εμπαπέ, ο Ολυμπιακός έβαλε τρία και πάλεψε σαν λιοντάρι για ένα 4-4 που θα έγραφε ιστορία. Στο Λονδίνο έκανε το ίδιο έως το 92ο λεπτό, όταν η Άρσεναλ έκανε το υπέρ της (τελικό) 2-0. Την Μπάγερ Λέβερκουζεν την κέρδισε και όταν ξανάπαιξε μαζί της, το συνολικό τελικό σκορ ήταν 0-2. Την PSV την τσάκισε και καθαρά από ατυχία ισοφαρίστηκε στο 92’.

Ο πρωταθλητής Ελλάδας αποχαιρέτησε τη διοργάνωση με ψηλά το κεφάλι, έχοντας αποκλειστεί με απολύτως ανταγωνιστική εικόνα απέναντι στη Λέβερκουζεν, Νο 9 του ranking της ΟΥΕΦΑ, που και τη νέα σεζόν θα ξεκινήσει ως Νο 9 στο ranking. Και πού θέλω να καταλήξω: Αυτή η ομάδα που στάθηκε όρθια σε δέκα παιχνίδια στο Τσάμπιονς Λιγκ, δεν μπορεί να κάνει έξι καλά ντέρμπι και να πάρει το πρωτάθλημα και φέτος, έχοντας και το φοβερό κίνητρο ότι θα παίξει απευθείας και του χρόνου στο Τσάμπιονς Λιγκ;

Εκεί στο Ρέντη, δεν έχουν απάντηση; Δεν μπορεί…

Άσχετο:

Τα πρώτα νοκ άουτ του φετινού Τσάμπιονς Λιγκ μας έδειξαν ότι τελικά δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά από το να έχεις φτιάξει μία πραγματικά καλή ομάδα, έστω νορβηγική, με ίδιο προπονητή και ίδιο κορμό για χρόνια, με το να έχεις φτιάξει μία ομάδα πληρώνοντας με τεράστια ποσά αστέρια σαν τους Οσιμέν, Σανέ, Γκιουντογκάν, Ικάρντι.

Αποκλείστηκε κι η Μπόντο, παρότι είχε κερδίσει 3-0 στο πρώτο ματς την Σπόρτινγκ, καθώς έφαγε πέντε στη ρεβάνς στη Λισαβόνα…Αποκλείστηκε κι η Γαλατασαράϊ, παρότι είχε κερδίσει στο πρώτο ματς 1-0 τη Λίβερπουλ, καθώς έφαγε τέσσερα στη ρεβάνς στο Άνφιλντ, που είναι κατηφορικό γήπεδο, όπως είχε βιώσει κι ο Ολυμπιακός πριν κάποια χρόνια σε εκείνο το εις βάρος του 1-3, ενώ είχε κερδίσει 1-0 στο Καραϊσκάκη.

Πάλι καλά που στην ΟΥΕΦΑ έβαλαν, έστω σε ένα βαθμό στη θέση του, εκείνον τον τραγικό Ελβετό διαιτητή, τον Σνάϊντερ, που έκανε το «χειρουργείο» στο Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός. Έκτοτε, τον όρισαν μόνο σε κάτι ματς της πλάκας στη League phase των Κυπέλλων Ευρώπης (Ράγιο-Ντρίτα 3-0 και Άρσεναλ-Καϊράτ 3-2) και σε κανένα νοκ άουτ οποιασδήποτε διοργάνωσης. Τουλάχιστον να πονέσει στην τσέπη ο γελοίος.

Βέβαια, έναντι του Ολυμπιακού η ΟΥΕΦΑ δεν φέρθηκε σωστά. Ένας διαιτητής της, όπως ο Ελβετός, δεν τον άφησε με τον πιο ξετσίπωτο τρόπο να διεκδικήσει ένα αποτέλεσμα κόντρα στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα. Κι ο Ολυμπιακός δεν πήρε ούτε μισό σφύριγμα στα υπόλοιπα εννιά παιχνίδια του στη διοργάνωση. Το αντίθετο, όταν υπήρξε περίπτωση για πέναλτι με τη Ρεάλ, ο Άγγλος Όλιβερ έκανε ότι δεν είδε τίποτα.

Κι όχι μόνο αυτό, αλλά οι διαιτητικοί ορισμοί στα δύο παιχνίδια με την Λέβερκουζεν ήταν τέτοιοι, σαν να έλεγε η ΟΥΕΦΑ στον Ολυμπιακό, «δεν σε θέλουμε άλλο πλέον στο Τσάμπιονς Λιγκ, μέχρι εδώ σε αποδεχόμαστε». Με τον Πορτογάλο Πινέϊρο να σφυρίζει σαν ψυχάκιας αντιεδράκιας στο πρώτο ματς, το 0-2 στο Καραϊσκάκη και τον Άγγλο Όλιβερ, πάλι (!), να «προστατεύει» επί 90 λεπτά τους Γερμανούς στο 0-0 της ρεβάνς.

Εντάξει, δεν είμαστε χαϊβάνια να μην ξέρουμε τι παίζει με τους ορισμούς στους διαιτητές και την ΟΥΕΦΑ. Άσε που αυτό τον Πινέϊρο δεν βλέπω να τον αποφεύγουμε και στα πλέϊ οφς! Σε κάνα ντέρμπι στο Καραϊσκάκη θα τον φέρει η ΚΕΔ του Λανουά!

