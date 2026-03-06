Ο Κώστας Φορτούνης σκόραρε με πέναλτι για την Αλ Καλίτζ ενάντια στην Αλχαζέμ.

Δίχτυα για ένατη φορά φέτος βρήκε ο Κώστας Φορτούνης στη Σαουδική Αραβία. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός σκόραρε στο 60ό λεπτό της εντός έδρας αναμέτρησης της Αλ Καλίτζ με την Αλχαζέμ ευστοχώντας σε πέναλτι και ισοφαρίζοντας έτσι σε 1-1 για την ομάδα του. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής έχει επίσης έντεκα ασίστ αυτή τη σεζόν, ενώ συνολικά από τότε που πήγε στην αραβική χώρα έχει να επιδείξει συνολικά 19 γκολ και 16 ασίστ.