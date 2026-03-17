Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ για το εξ αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Κώστα Φορτούνη να βρίσκεται στο γήπεδο.

Συγκεκριμένα ο άλλοτε αρχηγός της ποδοσφαιρικής ομάδας των «ερυθρολεύκων» έδωσε το... παρών στο φαληρικό στάδιο και αποθεώθηκε από τους οπαδούς του Ολυμπιακού.

Στο ΣΕΦ επίσης βρίσκονται και ο Λορέντσο Πιρόλα με τον Ντάνιελ Ποντένσε.