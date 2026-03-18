Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι δεν θα διατεθούν εισιτήρια για τους φιλάθλους της ΑΕΛ Novibet στο «Γ.Καραϊσκάκης» στην 26η αγωνιστική της Super League.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Ενόψει του εντός έδρας αγώνα με αντίπαλο την ΑΕΛ Novibet, που θα γίνει την Κυριακή (22/3, 19:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει για τα εξής:

Ύστερα από απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας, η φιλοξενούμενη ομάδα δεν θα προμηθευτεί εισιτήρια για τους φιλάθλους της στο Καραϊσκάκη, παρότι η επιθυμία της ΠΑΕ Ολυμπιακός ήταν να της διαθέσει, όπως κάνει με όλες τις ομάδες οι οποίες στα εντός έδρας παιχνίδια τους παραχωρούν εισιτήρια στους φιλάθλους του Ολυμπιακού.

Μετά την εξέλιξη αυτή, οι θύρες 26 και 27 οι οποίες θα παραχωρούνταν στους φιλάθλους της ΑΕΛ, θα φιλοξενήσουν τους φιλάθλους της ομάδας μας.

Εισιτήρια διατίθενται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΠΑΕ Ολυμπιακός (www.olympiacos.org) έως την εξάντλησή τους ή έως την έναρξη του αγώνα.